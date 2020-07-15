Администрация президента США Дональда Трампа отменила свое решение о необходимости лишить виз студентов, которые учились исключительно онлайн из-за пандемии коронавируса и не посещали хотя бы некоторые занятия лично.

В администрации заявили, что больше не потребуют иностранных студентов посещать занятия, чтобы остаться в стране, сообщает The New York Times.

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Почему это всколыхнуло мир высшего образования

Предыдущее распоряжение Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) о лишении визы вышло 6 июля.

Политика, которая подвергла бы иностранных студентов депортации, если бы они не явились на занятия в кампусе, бросила мир высшего образования в смятение. Причина в том, что сейчас в университетах стоит вопрос – нужно ли снова открывать кампусы во время пандемии коронавируса.

Как пишет издание, потеря международных студентов могла бы стоить университетам миллионов долларов за обучение и поставить под угрозу решение американских компаний нанимать высококвалифицированных работников, которые часто начинают свою карьеру с американского образования.

Иск в суд

После того, как власти США объявили о новой политике в начале июля, Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали судебный иск.

Администрация Трампа отменила решение

14 июля, за несколько минут до того, как федеральный судья в Бостоне должен был заслушать аргументы относительно их вызова, судья Эллисон Берроуз объявила, что администрация Трампа таки согласилась отменить политику и позволит международным студентам оставаться в стране, даже если они проходят все занятия онлайн.