Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала своє рішення про необхідність позбавити віз студентів, які вчилися виключно онлайн через пандемію коронавірусу і не відвідували хоча б деякі заняття особисто.

В адміністрації заявили, що більше не вимагатимуть іноземних студентів відвідувати заняття, аби залишитися в країні, повідомляє The New York Times.

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Чом це сколихнуло світ вищої освіти

Попереднє розпорядження Імміграційної і митної поліції (ICE) щодо позбавлення візи вийшло 6 липня.

Політика, яка піддала б іноземних студентів депортації, якби вони не з'явились на заняття в кампусі, кинула світ вищої освіти в сум'яття. Причина в тому, що наразі в університетах стоїть питання – чи потрібно знову відкривати кампуси під час пандемії коронавірусу.

Як пише видання, втрата міжнародних студентів могла б коштувати університетам мільйонів доларів за навчання та поставити під загрозу можливість американських компаній наймати висококваліфікованих працівників, які часто починають свою кар'єру з американської освіти.

Позов до суду

Після того, як влада США оголосила про нову політику на початку липня, Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут подали судовий позов.

Адміністрація Трампа скасувала рішення

14 липня, за кілька хвилин до того, як федеральний суддя в Бостоні повинен був заслухати аргументи щодо їхнього виклику, суддя Еллісон Берроуз оголосила, що адміністрація Трампа таки погодилася скасувати політику та дозволить міжнародним студентам залишатися в країні, навіть якщо вони проходять всі заняття онлайн.