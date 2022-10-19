Какие предметы труднее всего учить школьникам на дистанции

В условиях военного положения в Украине многие школьники вынуждены учиться дистанционно. Довольно часто качество такого образования уступает получению офлайн знаний.

Во время дистанционного обучения школьники усваивают предметы по-разному. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что некоторым ученикам онлайн учиться довольно трудно.

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Какие предметы труднее всего учить школьникам онлайн

По словам Шкарлета, на качество образования в Украине сейчас оказывают значительное влияние дистанционное обучение и его прерывность из-за тревог и ситуации безопасности в регионах.

Отдельные предметы дети плохо воспринимают во время онлайн-обучения. Это – математика, химия, физика,

– рассказал министр.

При этом уточнил, что на самом высоком уровне сохраняется качество обучения в старших классах. Дети ведь учатся дополнительно для составления ВНО или НМТ.

Также Шкарлет добавил, что МОН все же предлагает учащимся учиться в смешанном формате. Однако только в условиях безопасности в конкретном регионе. По его словам, онлайн-образование может быть только приложением к очной учебе, а не его заменой.

Важно Сколько должен продолжаться онлайн-урок в школе в условиях военного времени

Как сейчас учатся дети в Украине