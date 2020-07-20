Дополнительная сессия ВНО: известны точные даты всех предметов
Уже с 24 июля начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания и первым предметом будет физика. Сессия продлится до 10 августа, поэтому все зарегистрированные смогут сдать экзамен по определенным учебным предметам.
Отметим, что участие в дополнительной сессии ВНО могут принять только те участники, которые по объективным причинам не смогли прийти на тестирование во время основной сессии, а также лица, которые проживают на временно оккупированной территории или были в АТО, пишет портал "Образование".
Интересно Как будут поступать украинские выпускники в 2020 году: видео
Всем участникам дополнительной сессии поступят приглашения-пропуска в личный кабинет не позднее чем за пять календарных дней до проведения тестирования по определенному учебному предмету.
Даты проведения дополнительной сессии ВНО
График проведения дополнительной сессии 2020 года:
Физика – 24 июля;
Математика – 28 июля;
Испанский язык – 29 июля;
Французский язык – 30 июля;
Немецкий язык – 31 июля;
Английский язык – 3 августа;
Украинский язык и литература – 4 августа;
Биология – 5 августа;
История Украины – 6 августа;
География – 7 августа;
Химия – 10 августа.
Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.