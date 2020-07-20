Уже с 24 июля начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания и первым предметом будет физика. Сессия продлится до 10 августа, поэтому все зарегистрированные смогут сдать экзамен по определенным учебным предметам.

Отметим, что участие в дополнительной сессии ВНО могут принять только те участники, которые по объективным причинам не смогли прийти на тестирование во время основной сессии, а также лица, которые проживают на временно оккупированной территории или были в АТО, пишет портал "Образование".

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Всем участникам дополнительной сессии поступят приглашения-пропуска в личный кабинет не позднее чем за пять календарных дней до проведения тестирования по определенному учебному предмету.

Даты проведения дополнительной сессии ВНО

График проведения дополнительной сессии 2020 года:

Физика – 24 июля;

Математика – 28 июля;

Испанский язык – 29 июля;

Французский язык – 30 июля;

Немецкий язык – 31 июля;

Английский язык – 3 августа;

Украинский язык и литература – 4 августа;

Биология – 5 августа;

История Украины – 6 августа;

География – 7 августа;

Химия – 10 августа.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.