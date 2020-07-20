Додаткова сесія ЗНО: відомі точні дати всіх предметів
Вже з 24 липня розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання і першим предметом буде фізика. Сесія триватиме до 10 серпня, тому всі зареєстровані зможуть скласти іспит з певних навчальних предметів.
Зазначимо, що участь у додатковій сесії ЗНО можуть взяти лише ті учасники, які з об'єктивних причин не змогли прийти на тестування під час основної сесії, а також особи, які проживають на тимчасово окупованій території або були в АТО, пише портал "Освіта".
Цікаво Як вступатимуть українські випускники у 2020 році: відео
Всім учасникам додаткової сесії надійдуть запрошення-перепустки в особистий кабінет не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення тестування з певного навчального предмета.
Дати проведення додаткової сесії ЗНО
Графік проведення додаткової сесії 2020 року:
Фізика — 24 липня;
Математика — 28 липня;
Іспанська мова — 29 липня;
Французька мова — 30 липня;
Німецька мова — 31 липня;
Англійська мова — 03 серпня;
Українська мова і література — 04 серпня;
Біологія — 05 серпня;
Історія України — 06 серпня;
Географія — 07 серпня;
Хімія — 10 серпня.
Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 14 серпня.