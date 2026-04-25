С удвоением или без пишется слово "дзвін(н)иця", рассказываем со ссылкой на Украинское правописание.

Как писать слово правильно – "дзвіниця" или "дзвінниця"?

Высокую башню с колоколами возле храма вы точно видели. Но когда дело доходит до написания слова, то возникает сомнение, как правильно – "дзвіниця" или "дзвінниця"? Это правило точно знают старшеклассники, а вам напомним.

Правильно говорить и писать – дзвіниця. Форма "дзвінниця" является ошибочной. Удвоение "н" возникает лишь тогда, когда совпадают две одинаковые согласные на границе морфем (закон-ний, годин-ник).

В слове "колокольня" такого совпадения нет, поэтому правильная форма – одна "н". Слово образовано от дзвін + суффикс -иця.

Новое правописание 2019, (действующее в 2026): закрепляет написание колокольня без удвоения "н". А филологи советуют запомнить хитрость: с одним "н" пишутся слова "дзвіниця" и "криниця".

Корень слова происходит от праславянского zvonъ – дзвін, как и звук zvьněti – "дзвеніти, звучати". От этой же основы и от характерной формы происходит и название цветка дзвіночки, а не колокольчики.

В современном правописании и словарях закреплена только форма – дзвіниця.

СУМ-20 : дзвіниця – "в ежа для колоколов на церкви, при церкви или отдельное здание с колоколами": "До утрени завыл с колокольни Великий колокол" (Тарас Шевченко).

: ежа для колоколов на церкви, при церкви или отдельное здание с колоколами": (Тарас Шевченко). Орфографический словарь украинского языка: подает тоже только форму дзвіниця.

В древнерусских текстах встречалась форма "дзвонниця", но в украинской традиции она упростилась до дзвінниця.

А башню с колоколом, которую использовали для сообщения о пожаре, называют – каланча. То есть это высокая наблюдательная башня на здании пожарной команды.

Что вы знаете о колокольнях?

Колокольни – это не только архитектурные сооружения для колоколов, но и символы духовного и культурного величия. В Украине они стали украшением городов и сел, а самой известной является Софийская колокольня в Киеве высотой 76 метров.

Большинство украинских колоколен возведены в стиле барокко или классицизма. Они имеют несколько ярусов, постепенно сужаются кверху, и завершаются куполом или шпилем.

В некоторых колокольнях устанавливали часы с курантами (например, в Сумах на Спасо-Преображенском соборе).

Колокольни строили не только для колоколов, но и чтобы подчеркнуть величие храма и города. В Украине колокольни часто выполняли роль вертикальной доминанты, видимой издалека как ориентир.

В народной культуре колокола символизировали защиту общины, их звук считали оберегом от беды.