Отметим, что в течение 24 июня – 2 июля более 245 тысяч зарегистрированных участников могли пройти единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Результаты экзамена нужны для поступления на магистерские программы, а также в аспирантуру.

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Части участников ЕВЭ пересчитали баллы

ЕВЭ состоял из двух блоков: теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому на выбор поступающего).

В УЦОКО при этом отметили, что в логико-аналитическом компоненте блоков ТЗНК, использованных 28 июня, были допущены технические ошибки.

Учитывая выявленные недостатки апелляционная комиссия при Украинском центре приняла решение о пересчете тестовых баллов, полученных участниками, которые выполняли во время первой и второй смен задания 22, 23, 24 и во время второй смены задания 25, учитывая то, какие именно ответы выбирали участники,

– сообщили в Центре.

Поэтому за задание 22 и 25 как правильный засчитали один из ответов – или А, или Б, или В, или Г, за задание 23 – или А, или Б, а за задание 24 – или Б, или В.

Результаты участников или не изменились, или увеличились.

Не изменились результаты тех участников, которые, отвечая на упомянутые предварительно задания, выбирали ответы, что в платформе тестирования были обозначены как ключи, то есть как правильные ответы. Результаты же других участников могли увеличиться в зависимости от того, какие именно ответы они выбирали,

– уточнили в УЦОКО.

В кабинетах участников вступительных испытаний разместили результаты после учета определенных апелляционной комиссией изменений.

Поэтому никаких апелляционных заявлений по этому поводу не нужно подавать, тем более что подача апелляционных заявлений по результатам ЕВЭ в 2024 году не предусмотрена действующим законодательством,

– отметили в Центре.

Отметим, что результаты основной сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ), которая завершилась сегодня, разместят в кабинетах участников до 20 июля.