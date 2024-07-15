Зазначимо, що протягом 24 червня – 2 липня понад 245 тисяч зареєстрованих учасників могли пройти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Результати іспиту потрібні для вступу на магістерські програми, а також в аспірантуру.

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Частині учасників ЄВІ перерахували бали

ЄВІ складався з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької на вибір вступника).

В УЦОЯО при цьому зауважили, що у логіко-аналітичному компоненті блоків ТЗНК, використаних 28 червня, було допущено технічні помилки.

З огляду на виявлені недоліки апеляційна комісія при Українському центрі ухвалила рішення про перерахунок тестових балів, отриманих учасниками, які виконували під час першої та другої змін завдання 22, 23, 24 та під час другої зміни завдання 25, зважаючи на те, які саме відповіді вибирали учасники,

– повідомили у Центрі.

Тож за завдання 22 та 25 як правильну зарахували одну з відповідей – або А, або Б, або В, або Г, за завдання 23 – або А, або Б, а за завдання 24 – або Б, або В.

Результати учасників або не змінилися, або збільшилися.

Не змінилися результати тих учасників, які, відповідаючи на згадані попередньо завдання, вибирали відповіді, що в платформі тестування були позначені як ключі, тобто як правильні відповіді. Результати ж інших учасників могли збільшитися залежно від того, які саме відповіді вони вибирали,

– уточнили в УЦОЯО.

У кабінетах учасників вступних випробувань розмістили результати після врахування визначених апеляційною комісією змін.

Тому жодних апеляційних заяв щодо цього не потрібно подавати, тим більше що подання апеляційних заяв щодо результатів ЄВІ у 2024 році не передбачено чинним законодавством,

– наголосили у Центрі.

Зазначимо, що результати основної сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), яка завершилася сьогодні, розмістять в кабінетах учасників до 20 липня.