В Бюджете – 2023 добавили более полумиллиарда на образование: на что предусмотрели
Источник:Сергей Бабак
3 ноября Верховная Рада Украины приняла Бюджет – 2023. "За" проголосовали почти 300 нардепов.
Да, немалую сумму предусмотрели в бюджете на сферу образования. Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Совета Украины Сергей Бабак рассказал о дополнительных более полумиллиарда гривен.
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Образованию добавили более полумиллиарда на 2023 год
По словам Бабака, на сферу образования в 2023 году прибавили 555 миллионов гривен. Средства, в частности, выделили:
- 50 миллионов – на профтехобразование;
- 20 миллионов – на Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта;
- 30 миллионов – на Малую академию наук;
- 150 миллионов – на развитие государственного дистанционного образования;
- 90 миллионов – на Национальный фонд исследований;
- 215 миллионов – на проведение ВНО для Украинского центра оценивания качества образования.
Бабак также добавил, что нардепы учли правку о возобновлении образования на деоккупированных территориях.
Что не учли нардепы
К слову, нардеп Наталья Пипа на своей странице в "фейсбуке" отметила, что Бюджет – 2023 не предусматривает расходов, на которых настаивала, в частности, и она. Это:
- дополнительное финансирование на зарплаты учителей;
- расходы на НУШ;
- средства на оборудование кабинетов защиты Украины.
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Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- Школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлет отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.