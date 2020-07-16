В МОН назначили новых заместителей министра образования и науки Украины. Ими стали доктор экономических наук Андрей Витренко и международный эксперт Игорь Гарбарук.

Об этом новоназначенные чиновники сообщили на своих страницах в Фейсбуке. Кроме того, соответствующие решения появились на официальном сайте Кабмина.

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Так, новыми заместителями министра образования и науки стали:

Витренко Андрей Александрович – доцент экономического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, доктор экономических наук.



– доцент экономического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, доктор экономических наук. Гарбарук Игорь Николаевич – международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины", член Экономического дискуссионного клуба.

"Сегодня начинается новый этап моей профессиональной жизни – я присоединяюсь к команде МОН Украины", – написал Игорь Гарбарук.

Он также поблагодарил нынешнего исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета за предложение совместной деятельности, а также профильный комитет ВР и ОПУ за оказанное доверие.

Ранее, как писал 24 канал, после назначения врио министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, Кабмин принял решение об увольнении четырех заместителей министра образования.