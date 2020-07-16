У МОН призначили нових заступників міністра освіти і науки України. Ними стали доктор економічних наук Андрій Вітренко та міжнародний експерт Ігор Гарбарук.

Про це новопризначені посадовці повідомили на своїх сторінках у фейсбуці. Окрім того, відповідні рішення з’явились на офіційному сайті Кабміну.

Цікаво Шкарлет нічого не чув про те, що Міносвіти очолює на умовах випробувального терміну

Так, новими заступниками міністра освіти і науки стали:

Вітренко Андрій Олександрович – доцент економічного факультету Київського національного університету ім. Шевченка, доктор економічних наук.

Гарбарук Ігор Миколайович – міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України", член Економічного дискусійного клубу.

"Сьогодні розпочинається новий етап мого професійного життя — я долучаюсь до команди МОН України", – написав Ігор Гарбарук.



Він також подякував нинішньому виконуючому обов’язків міністра освіти Сергію Шкарлету за пропозицію спільної діяльності, а також профільному комітету ВР та ОПУ за виявлену довіру.

Раніше, як писав 24 канал, після призначення т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, Кабмін ухвалив рішення про звільнення чотирьох заступників міністра освіти.