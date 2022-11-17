Во время войны – это требование: сколько учебных заведений уже подключили Wi-Fi в укрытиях

17 ноября 2022 , 16:56
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Источник:

Минцифра

Все больше украинских школ, садов и вузов подключает Wi-Fi в укрытиях. Все для того чтобы дети могли учиться во время воздушных тревог.

Укрытия в учебных заведениях начали оснащать Wi-Fi с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Причем это является требование для учебных заведений.

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Сколько школ уже подключили Wi-Fi в укрытиях

По всей Украине насчитывают уже более 2,5 тысяч школьных укрытий, в которых есть интернет.

К слову, накануне учебного года требование о наличии Wi-Fi в учебных заведениях утвердили и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сейчас идет обучение в Украине

  • Россия массированно атаковала Украину ракетами 15 и 17 ноября.
  • Через террор агрессора претерпел изменения и процесс обучения в учебных заведениях нашего государства.
  • Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно.
  • Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно. Будут продолжать в области онлайн-обучения, областные власти решят и сообщат 16 ноября.
  • Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что с 17 ноября школы и садики города снова будут работать в очном режиме.
  • В школах действуют три формы обучения: очная, дистанционная и смешанная.

Автор: Марія Волошин