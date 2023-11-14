Во Львовской политехнике отреагировали на митинг студентов: Фарион пока не увольняют

Студенты Львовской политехники после скандала Ириной Фарион, которая является преподавательницей вуза, вышли на акцию протеста с целью принятия решения об ее увольнении. В администрации университета уже заявили, что не могут просто уволить Фарион.

Там добавили, что на это должны быть законные основания и нужно соблюдать закон. О результате студенческого митинга против преподавательницы Ирины Фарион сообщает 24 Канал.

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Решения об увольнении Фарион не приняли

Под стенами НУ "Львовская политехника" в полдень 14 ноября собрались студенты с требованием уволить Ирину Дмитриевну Фарион. Причиной недовольства студентов стали последние скандалы вокруг ее персоны, в частности высказывания преподавательницы относительно служащих ВСУ, которые говорят на российском языке.

Администрация вуза не оставила митинг без внимания и провела со студенчеством диалог. Проректор Национального университета "Львовская политехника" сообщил, что уволить Фарион непросто, нужно выяснить все обстоятельства и посоветоваться с юристами. Все должно быть согласно закону.

Надо изучить все материалы, все обстоятельства, нужно заслушать и преподавателей, и саму госпожу Фарион, и студентов,

– заявил проректор вуза.

В заведении заявили, что создадут рабочую группу, которая изучит ситуацию. Она будет состоять не только из администрации университета, но и из самих студентов, которых учила Ирина Фарион. Там обещали обнародовать выводы 23 ноября.

Ирина Фарион является преподавательницей, доцентом, доктором филологических наук и профессором кафедры украинского языка во Львовской политехнике.

Студенты уже планируют снова выйти на мирную демонстрацию на следующий день в случае, если комиссия не примет решение об увольнении Фарион.

Реакция студентов на диалог с администрацией Львовской политехники: смотрите видео

Что известно о скандалах вокруг Фарион