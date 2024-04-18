Он ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Детали рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Русского языка станет меньше в телепространстве Украины

Креминь напомнил: уже через три месяца использование негосударственного языка в эфирах будут допускать только в употребленных участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах.

А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском,

– подчеркнул он.

Креминь говорит: это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-российского двуязычия, который, по определению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-российское двуязычие, при котором участники применяют русский язык без перевода, озвучивания или субтитрования на государственном языке. С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше!

– подчеркнул Креминь.

Напомним, что с 1 января 2024 года согласно статье 40 и пунктом 4 раздела Х Заключительных и переходных положений Закона Украины "О медиа", телеканалы, которые имеют лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке, в том числе и фильмы, не менее, чем 90% общего времени эфира между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 часами.