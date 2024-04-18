Він посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм. Деталі розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
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Російської мови стане менше у телепросторі України
Кремінь нагадав: вже через три місяці використання недержавної мови в ефірах допускатимуть лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах.
А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською,
– наголосив він.
Кремінь каже: це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.
Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!
– наголосив Кремінь.
Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року згідно зі статтею 40 та пунктом 4 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про медіа", телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, зокрема і фільми, не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами.
- Раніше Тарас Кремінь наголошував, що назви державних та приватних дитсадків мають відповідати нормам українського правопису та стандартам державної мови. При цьому Уповноважений із захисту державної мови отримав чимало скарг про порушення, тому звернувся до органів місцевої влади та очільників закладів освіти. Зокрема через те, що назви дитсадків мають російськомовний характер.