Это фейл для следующих поколений, – Новосад о проблемах в дошкольном образовании

В Украине не хватает детских садов. Родители записывают детей в так называемую очередь даже на несколько лет вперед. Экс-министр образования и науки Анна Новосад заявила, что вопрос дошкольного образования в Украине далеко не на первом месте. Однако подытожила, что такие действия могут плохо сказаться даже на будущем украинцев.

В эксклюзивном интервью 24 канала в программе "Перекрестный допрос" Новосад рассказала, что главная цель для Министерства образования и науки, которую она поставила, сделать так, чтобы у каждого ребенка был доступ к качественному дошкольному образованию, ведь "для этого есть одна фундаментальная причина".

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По ее словам, именно в возрасте до 3 лет, согласно науке, формируется личность ребенка, его чувства и восприятие мира. Также это влияет на его способность в будущем быть более успешным в школе.

Поэтому то, что у нас дошкольное образование и финансируется, и воспринимается как третьестепенный вопрос – закладывает фейл для следующих поколений,

– сказала Новосад.

Она добавила, что проблема дошкольного образования именно в доступе.

"Если мы говорим о крупных городах, то мест (в детсадах – 24 канал) не хватает. Если мы говорим о селах, то там они полупустые или пустые и распадаются, потому что нет детей. Или же их (детсадов – 24 канал) нет вообще", – подтвердила экс-министр.

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