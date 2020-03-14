Об объединении университетов и преемника Новосад: интервью с экс-министром

Об объединении университетов, изменениях в дошкольном образовании, будущем Национальной академии наук и впечатлениях экс-министра от работы в должности – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала бывшая минист образования и науки Анна Новосад.

Объединение университетов

Удалось ли вам ликвидировать хотя бы часть тех университетов, которые получают государственные заказы и при этом уже превратились в "фабрики по штамповке дипломов"?

Я бы не говорила о ликвидации, мы в целом не использовали такой дискурс. Мы говорили о том, что университеты должны объединяться. На последнем заседании правительства мы приняли уже окончательное решение об объединении 7 университетов в Кривом Роге. Это нам дает возможность более эффективно направлять средства на развитие одного, но большого университета.

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Кривой Рог был избран как место, где родился президент?

Это имело политическую подоплеку по одной простой причине – объединение университетов не является популярным шагом. Многие выступают против этого.

Педагоги?

Нет, в первую очередь – среди руководства университетов, потому что каждый хочет быть руководителем чего-то. Неважно иногда даже, что этот колледж или институт просто умирает, но они держатся за места. Сейчас у нас продолжение этой же логики действий с Днепром. Там ряд университетов вышли с инициативой объединиться, потому что они видят преимущества в этом.

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По всей Украине существуют десятки государственных колледжей, которые стоят полупустыми. На них тратятся деньги налогоплательщиков, а вы говорите о том, что образование недофинансировано. Хотя здесь можно было бы сделать оптимизацию и экономию средств.

Абсолютно с вами согласна. Я об этом говорила в нашем разговоре до этого, что заработные платы можно повысить также за счет оптимизации сети. Это неизбежно задача для любого из следующих правительств по одной простой причине, которая очень горькая, – у нас негативная, отрицательная демографическая динамика.

У нас уменьшается рождаемость, то есть будет меньшее число тех, кто получает образование. Столько заведений не нужно под такое количество студентов. Те шаги, которые мы начали, были направлены на оптимизацию системы.

Вы упомянули колледжи. Это вообще отдельное звено образования. Так называемое профессиональное предвысшее образование, которое очень часто непонятно ни студентам, которые там учатся, ни работодателям, что главное. С какими дипломами, с какими квалификациями выпускаются эти студенты. Мы себе поставили задачу и уже разработали законопроект об объединении двух звеньев: колледжей и профессионального образования. Цель проста – создать единую, но оптимальную систему профессиональных колледжей, которая будет эффективно использовать средства.

Дошкольное образование

В дошкольном образовании ситуация абсолютно противоположная – там не хватает детских садов. Особенно в крупных городах. Вы как министр, идя на эту должность, заявляли, что для вас решение проблем дошкольного образования будет одним из приоритетов, да или нет?

Именно так. Дошкольное образование мы себе поставили в приоритете и наша цель – сделать так, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественному дошкольному образованию по одной простой фундаментальной причине. В раннем возрасте, а именно до 3 лет, согласно науке, формируется личность ребенка, его чувства и восприятие мира. Также формируется его способность в будущем быть более успешным в школе.

Поэтому то, что у нас дошкольное образование и финансируется, и воспринимается как третьестепенный вопрос – закладывает фейл для следующих поколений.

Прежде всего проблема в доступе. Если мы говорим о крупных городах, то мест не хватает. Если мы говорим о селах, то там они полупустые или пустые и распадаются, потому что нет детей. Или же их (детсадов – 24 канал) нет вообще.

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Теперь о крупных городах. В январе 2020 года Национальная полиция города Киева отчиталась, что она разоблачила нелегальный детский сад в Подольском районе, который работал на частных условиях. Вы знали об этом случае?

Я читала об этом случае.

Что известно о разоблачении нелегального детского сада в Киеве?

В частном доме в Киеве правоохранители обнаружили незаконный детский сад, который функционировал и содержал более 10 детей. Это случилось в январе 2020 года. Так называемый "детский сад" не отвечал санитарно-гигиеническим требованиям, отсутствовала пожарная безопасность, несоответствие норм питания. К тому же владелец не имел лицензии.

Почему вы как министр не вмешались в поддержку тех предпринимателей, которые открыли частный детский сад для родителей в районе, где не хватает государственных, и где частные предприниматели фактически делали вашу работу?

Почему я как министр не могла вмешаться? Дошкольное образование сейчас, в отличие от университетов или колледжей, это ответственность местных властей. И у меня как у должностного лица не было никаких полномочий вмешиваться в происходящее в городе Киеве. Если там действительно были нарушения, это должен делать Департамент образования и науки города Киева.

А он вам не подотчетен?

Нет. Мы, безусловно, координируемся, но руководитель департамента отчитывается не мне, а мэру города Киева – это первое. Второе – при этом мы как правительство – и это то, где мы имеем полномочия, – существенно дерегулировали и упростили возможность для ведения частного бизнеса в дошкольном образовании.



Анна Новосад / Фото: скриншот с видео

Очень важно заметить, что здесь все должны нести ответственность. Для дошкольного образования и возможности открывать частные садики – должна быть лицензия, которую сейчас не так сложно получить. Почему те, кто открывает частные садики, не хотят сделать элементарные действия по получению лицензии – это также вопрос к ним. Они должны нести ответственность за то, что делается. Их деятельность должна быть в рамках закона.

Вы считаете, что лицензирование любого вида предпринимательской деятельности в Украине, а тем более образования, является простым и легким?

Нет, я так не считаю. Я об этом не говорила. Однако если мы говорим о лицензии на частные дошкольные учреждения, она была за последние годы существенно упрощена. Здесь нужно не говорить общими фразами, а общаться с теми, кто это делает.

Если мы говорим, например, о лицензировании высшего образования – оно было сложным. Однако тот закон, который принял парламент, разработанный нами по дерегуляции и лицензировании высшего образования, существенно все упростил и все переводит в электронный формат.

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Дошкольное образование – это важно, и это точно должны делать следующее правительство и парламент. Это возможность получать государственные ваучеры для получения образования в частных садах. Это решит проблему переполненности садов, если каждая мама или отец будут знать, что у них от государства есть определенный ваучер, определенное количество средств, которые они могут взять и понести в частный садик, перекрыть определенное количество тех расходов, которые они тратят.

Кто станет преемником Новосад

Как вы думаете, будет ли сохранено все то, что вы успели сделать? И знаете ли вы, кого сейчас рассматривают на вашу позицию?

Я не могу прогнозировать будущее. Будут ли сохранены – я не знаю. Но мы с командой сделали все, чтобы передать цивилизованно дела. Вся команда моих заместителей осталась, они сейчас работают и продолжают.

Кто будет преемником, я пока не знаю. Да, курсировали в СМИ какие-то фамилии, но я не готова ответить, есть ли уже кандидатура. И это на самом деле очень плохо.

Что известно об увольнении Новосад?

Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука 4 марта 2020 года. Парламент уволил и других министров, в частности министра образования Анну Новосад, которая занимала эту должность с августа 2019 года. К слову, новым главой Кабмина стал Денис Шмыгаль.

Вы не вовлечены в процесс поиска?

Бесспорно, лично я как HR здесь выступаю. Стараюсь какие-то советы дать, общаюсь с руководителем комитета по вопросам образования, который естественно заинтересован в том, чтобы министром стал нормальный адекватный человек. Пытаюсь что-то посоветовать, но прийти и сказать: "Вот, этого человека назначайте" – нет. Я такого сделать не могу и не буду.

А кого вы бы хотели видеть в этом кресле? Есть такой человек?

Для меня прежде всего важен набор определенных ценностных критериев, профессионализма и настроенности на непопулярные изменения и на продолжение тех реформ, которые мы начали. Считаю, что даже среди команды моих заместителей есть абсолютно достойные люди, которые могли бы это продолжить.

Например, кто?

Не хочу никого из них обидеть или продвигать, но есть ряд очень достойных людей.



Интервью с экс-министром Анной Новосад / Фото: скриншот с видео

Почему ваша команда не ушла с вами?

Считаю, что это было бы очень по-детски. Сейчас, пока ищут министра, образовательный процесс не стоит. Окей, сейчас карантин – и это еще добавляет кризисности, но у нас на носу вступительная кампания. Сначала ВНО, выпускные экзамены. Затем вступительная кампания в университеты и подготовка к новому бюджету. Три вещи, которые должны все же иметь определенную управленческую помощь. Отсутствие министра – это несколько такая угрожающая ситуация. Поэтому я очень хотела бы, чтобы нового человека нашли быстрее. Заместители остались по одной простой причине – если еще они уйдут...

Расходы на Национальную академию наук

Что касается бюджета. Вы знаете, что Национальная академия наук финансируется просто в невероятно огромных объемах? По крайней мере, для масштабов бюджета нашего государства. На нее 5 миллиардов гривен расходуется. При этом, известны ли вам какие-то прорывные изобретения или технологии, которые эта академия могла продемонстрировать за последние хотя бы 10 лет?

Тот бюджет, который вы назвали, он смешной. 5 миллиардов гривен – это абсолютно несерьезные деньги для того, чтобы удерживать науку. Мы как государство тратим всего лишь 0,3% ВВП.

На новую украинскую школу тратится втрое меньше – 1,5 миллиарда гривен.

Вы сравниваете вещи, которые нельзя сравнивать. Сумма на новую украинскую школу, которую вы назвали, это просто сумма на закупку новых парт и оборудования. Это содержание маленького сегмента на школу. В целом школа имеет действительно большой бюджет, хотя все равно недостаточный.

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Другая цифра для сравнения – 93 миллиона гривен в год тратится на медицинское обслуживание работников НАН. Всех этих пожилых академиков, которые, к сожалению, давно уже не славятся никакими научными изобретениями. Вдвое меньшая сумма выделялась вашим министерством на обустройство туалетов в 10% украинских школ, где их нет. То есть за эти деньги, которые выделяются на медицинское обслуживание академиков, можно было бы оборудовать все украинские школы туалетами там, где они расположены на улице. Даже дважды.

Важно заметить: в этом году мы выделили именно такую ​​сумму на внутренние туалеты, потому что именно такая сумма необходима, чтобы эту проблему закрыть полностью, если на это станет ума, мозгов и желания местной власти.

Но вернемся к Академии наук. Та сумма, которая выделяется, смешна. Это несерьезно для страны, которая себя уважает. Бюджет на науку надо увеличивать. Но вы совершенно правы, что то, как они тратятся, это большая проблема и большой вопрос. Подход к финансированию НАН точно надо менять.

Что такое Национальная академия наук?

Это высшая научная самоуправляемая организация Украины, которая является крупнейшим центром научных исследований. Общее количество научных работников в академии составляет более 15 тысяч человек. Финансирование на развитие НАН поступает из государственного бюджета Украины.

Это расточительство?

Это, скажем так, неэффективное расходование публичных средств. Потому что есть очень много научных направлений, в которые, к сожалению...

В которые не стоит вкладывать никакие деньги?

Ну, можно сказать и так. По одной простой причине: везде должны быть приоритеты. И вот эти приоритеты научных исследований этого года должны быть наработаны и утверждены в новом законе о приоритетах научной деятельности.

Мой месседж и моя позиция очень просты: подход к деньгам на НАН надо пересмотреть. Но не только на Национальную академию наук. Прежде всего нам надо обратить внимание на национальные отраслевые академии. Это то, с чем мы начали работать и подготовили определенную концепцию, как их реформировать. Деньги, которыми они оперируют, не так уж и велики. Но мы должны не забывать, что наука – это не только о деньгах, но и об определенной академической добродетели, отсутствии псевдонауки. И то, что сейчас содержится за публичные средства, это очень часто является именно вот этими вещами. И если Национальная академия педагогических наук, имея небольшой бюджет, если не ошибаюсь – 220 миллионов гривен, это ничто.



"Перекрестный допрос" / Фото: скриншот с видео

К тому же за эти деньги очень часто делаются какие-то совершенно недобросовестные научные работы, поэтому это точно та вещь, которую нужно убрать и перейти к финансированию лучших научных коллективов, в частности, на грантовых основах. Кстати, в этом году мы запустили Национальный фонд исследований, который будет делать именно так.

Впечатления от работы в Министерстве

Сделали ли бы вы это во второй раз? В августе 2019 года, если бы вы знали, чем это все закончится, согласились бы вы стать министром? И советовали бы вы кому-то другому идти в эту власть работать?

Я точно пошла бы работать в Министерство образования и науки. Для меня было честью выполнять именно эту работу на этой должности, работать для общества. Я убеждена, что даже за тот короткий период времени, который мы там были, мы смогли сделать многое. Или хотя бы заложить фундамент для вещей, которые необходимо дальше развивать. Поэтому ответ: однозначно сделала бы это еще раз.

Советовали бы кому идти работать в эту власть?

Кто-то должен дальше продолжать изменения, кто-то должен продолжать реформы или хотя бы поддерживать нормальный статус-кво, это тоже важно. Поэтому, безусловно, очень надеюсь, что придет на мое место профессиональный ценностный человек.

Вы уже определились, где будете работать дальше?

Нет, еще не определилась. У меня есть несколько вариантов. Однако сейчас я взяла такой time-off для того, чтобы подумать, чего я действительно хочу дальше.

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