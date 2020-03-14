О повышении зарплат учителям и влиянии карантина на обучение: интервью с Анной Новосад

О том, когда учителя в Украине получат повышение зарплат, а также повлияет ли введение карантина в Украине на образовательный процесс– в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала бывшая министр образования и науки Анна Новосад.

О повышении зарплаты учителям

Вы сказали, что делали все со своей командой, чтобы работникам образовательной отрасли поднять зарплату. Впрочем, за 2 недели до этого заявления о неудовлетворительной зарплате министра вы заявили, что в 2020 году поднятия зарплаты для молодых учителей в Украине не будет, она останется на уровне 4 913 гривен.

Вы сейчас манипулируете или искажаете какое-то заявление, или прочитали что-то где-то неправильно.

Я привел вашу цитату дословно. Вы можете объяснить, что имели в виду?

Мы на 2020 год заложили отдельную субвенцию для поддержки наиболее уязвимой категории педагогических работников, а именно – молодых учителей. Молодой учитель приходит на должность, получает 4 173 гривен – это было осенью 2019 года.Сейчас от индексации оно меняется от квартала к кварталу. Это точно не та заработная плата, которую заслуживает учитель независимо от своего опыта.

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Поэтому мы как правительство заложили отдельную субвенцию для поддержки этой категории в рамках тех средств, которые были в бюджете, которые мы должны фактически сделать в очень быстром режиме в первые 2 месяца работы. Поэтому молодые учителя в 2020 году получат отдельную поддержку в виде 21 тысячи гривен – такой материальной помощи. В этом году это будет один раз в год.

Но чтобы системно повысить заработные платы, нам мало просто добавить денег. Здесь есть две проблемы. Это должна быть действительно большая дополнительная инвестиция. Например, сейчас корзина денег на заработные планы составляет 79 миллиардов гривен. Чтобы хотя бы немножко ощутимо повысить заработную плату учителям, нам нужно добавить минимум 30 миллиардов.

Сколько сейчас зарабатывают учителя в Украине?5410 гривен в месяц зарабатывает учитель со стажем до 10 лет. Также 8182 гривен зарабатывают педагоги с 30-летним стажем.

Но кроме задачи найти деньги нам нужно системно посмотреть, как мы эту заработную плату начисляем. Потому что сейчас у нас учитель – в очень странной ситуации. Он или она получают 70% своей заработной платы на руки, в зависимости от того, как насчитают надбавки, премии, деньги за выслугу лет. И это огромное поле для манипуляций на местах.

На усмотрение руководителя?

Не только руководителя, а также местных властей и других уровней. Поэтому мы как правительство задекларировали, и моя команда докажет это, потому что люди еще остались работать. До 15 апреля 2020 года мы презентуем, уже без меня, концепцию того:

как предлагаем пересмотреть подход к начислению заработных плат;

как оптимизировать эти надбавки;

как немного уменьшить количество категорий педагогических работников, увеличить между ними шаг в разнице заработной платы;

добавив большее количество средств, несколько исправить эту ситуацию.

Объясните ситуацию с надбавками. Судя по электронной декларациив 2019 году, за 4 месяца работы на посту министра вы официально заработали 493 тысячи гривен, что составляет совсем не 36 тысяч гривен в месяц. Таким образом, вы получали 123 тысячи гривен в месяц. Откуда взялись надбавки и почему вы жаловались на маленькую зарплату?

Во-первых, ни в одном из случаев я ни на что не жаловалась. Во-вторых, когда вы говорите о декларации и задекларированных мною деньгах, то за эти последние 4 месяца явно учитывали премию за декабрь, но это также средства с учетом налогов. В своем интервью, еще раз подчеркну, я говорила, что в среднем моя заработная плата за январь и за февраль – она была именно такой.



Зарплаты министров Украины / Инфографика 24 канала

Какой, по вашему мнению, должна быть зарплата учителя, чтобы она была справедливой? И будет ли она составлять 4 тысячи долларов, как об этом когда-то говорил Сергей Бабак – председатель комитета при президенте?

Надо быть реалистами. У нас в стране есть не только учителя, их 440 тысяч человек, но у нас еще есть 140 тысяч воспитателей в детских садах, которые получают еще меньшую заработную плату, также есть преподаватели в университете – это аудитория в почти миллион работников. И просто так взять и резко поднять всем зарплаты, не повышая параллельно работникам культуры, медицины, – это очень сложная задача. Так что 4 тысячи долларов выглядят как амбициозная, но пока мало достижимая цель.



Сергей Бабак / Фото depo.ua

Но одновременно я считаю, что если осуществить ряд системных изменений – как мы содержим садики, как мы начисляем заработные платы, какая у нас сеть школ и вузов, если надо немного оптимизировать, то у нас высвободится большой объем средств, которые можно будет направить на заработные платы. Бесспорно, государство должно поставить себе в приоритет и образование, и науку, и выделять больше. Если это все делать, то зарплата вырастет.

Если вы спрашиваете, по моему мнению, какой должна быть зарплата учителя, то я считаю, что она должна быть минимум 20 тысяч гривен.

В какой перспективе реально это сделать?

Я не знаю, что решит правительство, но надо смотреть на две ключевые вещи:

будут ли внесены изменения в до сих пор почему-то неопубликованный закон о полном общем среднем образовании в части статьи 124 – это оплата труда и рабочее время;

надо внимательно смотреть на трехлетнюю бюджетную декларацию, которую должно разработать и подать в парламент правительство.

Из этих двух вещей будет видно, настроено ли новое правительство эти заработные платы повышать. Но, бесспорно, мы должны говорить о перспективе 3 – 5 лет системного повышения зарплат различным категориям, не только учителям.

То есть где-то 700 долларов в перспективе 5 лет?

Это абсолютно реально. Я не хочу быть популистом и рассказывать о 3 – 5 тысячах долларов, но если мы пойдем таким путем, что нам нужно где-то урезать расходы и перебросить их на образование и науку, то так ничего не выйдет по одной причине. У нас очень большая сеть учебных заведений, которая очень часто не является эффективной. Нужно работать с этим, и там высвободятся средства, которые мы добавим сверху, и они будут эффективнее использоваться. К примеру, если мы объединим 7 университетов, колледжей, институтов, как это сделали в Кривом Роге, в один Криворожский национальный экономический университет. Это дает оптимизацию процессов, пространства, административных расходов и дает возможность высвободить средства и увеличивать заработные платы преподавателям.



Анна Новосад / Скриншот из видео

О русском языке в украинских школах

Еще один важный вопрос, который вам постоянно задавали, это русскоязычные школы. Максим Бужанский, депутат президентской фракции, постоянно обвинял вас в том, что вы сознательно закрываете русскоязычные школы. Насколько я понимаю, то у нас в Украине где-то 125 русскоязычных школ, еще несколько десятков частных. Можете объяснить, что на самом деле происходит?

Моя позиция и политика, которую мы отстаивали, очень проста. Каждый гражданин и гражданка должен владеть государственным языком. Публичные школы – это место, где они должны это знание и навыки получать. Это полномочия государства, его обязанность дать эту возможность. А для студентов и учеников – это конституционное право. Еще в 2017 году был принят новый закон "Об образовании", который ввел новые языковые требования, новую языковую практику для школ. В частности, касается она школ, ведущих преподавание на языках национальных меньшинств.

Справка. Согласно закону "Об образовании", принятому в 2017 году, гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке и региональных языках или языках меньшинств.

Закон 2017 года ввел определенную дифференциацию между языками Европейского союза и другими языками. Соответственно, школы, где учатся детки, языком которых является язык ЕС, будут иметь один подход к обучению. Все остальные – несколько иной. Это, в частности, обосновано тем, что детям, которые из русскоязычного сообщества, значительно легче овладеть украинским языком, потому что он является по группе языков значительно ближе, чем венгерский.

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Но никто не говорит, что родной язык будет запрещаться или его не будут изучать. В русскоязычных классах с 1 сентября начальная школа будет на родном языке, то есть они будут учиться на родном языке. С 5 класса они переходят на обучение на украинском, но одновременно сохраняют изучение родного (русского – 24 канал) языка и литературы как предмета, а также смогут факультативно изучать русский язык.

Школа должна будет иметь учителя, который может преподавать русский язык.

Конечно, если мы говорим о других национальных меньшинствах, то там ситуация будет несколько иной. И переход для них на другой языковой режим будет с 2023 года. По одной простой причине: нам нужно и детей, и учителей подготовить. Государство должно взять на себя обязанность повысить квалификацию учителей в владении украинским языком как государственным, а также обеспечить учебниками и дидактическими материалами.

Почему русскоязычные школы переходят на украинский?Это требование нового закона "О полном общем среднем образовании". Согласно нормам, русскоязычные школы должны организовать преподавание на государственном языке на уровне не менее 80% от учебного процесса. Русский будет основным только для младших классов русскоязычных школ.

О принципе территориальной доступности

Еще один важный вопрос о среднем образовании, о школе. Насколько мне известно, вы поддерживали решение предыдущего правительства, предыдущего министра образования о том, что первоклассники в Украине закрепляются за школами по месту жительства, по месту регистрации. Так?

Абсолютно правильно. Я поддерживаю территориальную доступность начальной школы.

Известно ли вам, что такая система породила огромную коррупцию? Особенно в крупных городах Украины. Потому что регистрация, то есть прописка, просто стала продаваться, когда родители хотят своего ребенка отдать в школу в другом районе. Они просто покупают эту регистрацию в ЖЭК или в органах исполнительной власти. Или просто договариваются за деньги с владельцами квартир.

Я знаю о том, что имплементация того подхода, который введен, проходит не безболезненно. И те случаи, о которых вы сказали, также имеют место быть. Но если мы посмотрим, от какой предыдущей системы мы пытались отойти, то она была значительно хуже. Что происходило? В 1 класс набирали по конкурсу. В 1, 2 или 3, если ребенок вступал – именно это слово стоит использовать – в начальную школу, это был конкурс. Как можно проводить конкурс для 6-летних или 7-летних детей? Это был конкурс родителей. Кто имеет больше влияния, кто имеет большее телефонное право и прочие абсолютно недопустимые вещи, они выигрывали.

Поэтому, например, на Печерских холмах в школах, в так называемых элитных школах, очень часто были дети, проживающие именно там, они не имели доступа к школе, которая рядом с их домом. Поэтому территориальная доступность – это не какая-то новелла. Это то, что внедряют все страны.

Сейчас это превратилось в конкурс денег. Когда те, у кого есть деньги, просто покупают прописку и идут в школу.

Это обобщенно. Нет цифры, которая бы показала количество таких случаев. Кто несет ответственность за это прежде всего? Это ответственность директора, который должен проверять, должен понимать, не являются ли фальшивыми те документы, которые подают. Но должна согласиться, что внедрение этой нормы не является простым. Но территориальная доступность все равно должна быть закреплена как принцип.

О введении карантина в Украине

Как вы относитесь к введению карантина на три недели в школах? Что вы могли бы посоветовать родителям? Успокоить их, что это не повлияет на учебный процесс, на экзамены, на ВНО. И что им делать вообще?

Я лично считаю, что введение карантина – это вполне правильно. Несмотря на то, что пока мы не знаем, какой у нас процент зараженных вирусом, это правильная превентивная мера. Другое дело, что родителям действительно будет сложно.

Потому что дети все равно не будут сидеть дома. Те, которые старше.

С одной стороны, да. С другой стороны – родителям, которые работают (и мама, и папа). Я здесь не могу советовать каждой индивидуальной семье, как им быть. У каждого своя ситуация. При этом замечу, хотя уже не имею на это полномочий, но я убеждена, что все образовательные процессы – ВНО, четвертый этап олимпиад и вступительная кампания – состоятся, возможно, и в несколько перенесенные сроки, но решение по этому Минобразования еще не принимало. Не хочу сейчас анонсировать какую-то новость, которая не соответствует действительности.

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Может ли это означать, что детям и учителям придется эти три недели карантина отрабатывать летом?

Я не могу сказать, какое решение примет Минобразования или местные органы власти. Конечно, три недели – это очень большой срок, который сейчас выпадает. Его надо наверстать, возможно, на каникулах или путем продления учебного года. Решение будет принимать Минобразования. Но я точно знаю, что сейчас команда, которая осталась, делает все и просчитывает график всех процессов – ВНО, вступительных экзаменов и будущей вступительной кампании – чтобы они, возможно, даже в несколько сдвинутые сроки, не повлияли негативно на судьбу, в частности, будущих абитуриентов.

Что изменится из-за карантина в Украине

В Украине запретили:

посещать образовательные учреждения. В том числе школы, университеты и детские сады;

проводить массовые мероприятия, в которых участвует более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Запрет не касается мер государственной необходимости.

Какие еще меры внедрили: