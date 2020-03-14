Про підвищення зарплат вчителям та вплив карантину на навчання: інтерв'ю з Ганною Новосад

Про те, коли вчителі в Україні отримають підвищення зарплат, а також чи вплине запровадження карантину в Україні на освітній процес – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Про підвищення зарплати вчителям

Ви сказали, що робили все зі своєю командою, щоб працівникам освітньої галузі підняти зарплатню. Втім за 2 тижні до цієї заяви про незадовільну зарплату міністра ви заявили, що у 2020 році підняття зарплат для молодих вчителів в Україні не буде, вона залишиться на рівні 4 913 гривень.

Ви зараз або маніпулюєте, або перекручуєте якусь заяву, або прочитали щось десь неправильно.

Я навів вашу цитату дослівно. Ви можете пояснити, що мали на увазі.

Ми на 2020 рік заклали окрему субвенцію для підтримки найбільш вразливої категорії педагогічних працівників, а саме – молодих вчителів. Молодий вчитель приходить на посаду, отримує 4 173 гривень – це було восени 2019 року. Зараз від індексації воно змінюється від кварталу до кварталу. Це точно не та заробітна плата, яку заслуговує вчитель, незалежно від свого досвіду.

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Тому ми як уряд заклали окрему субвенцію для підтримки цієї категорії в межах тих коштів, які були в бюджеті, які ми мусили зробити в дуже швидкому режимі у перші 2 місяці роботи. Відтак молоді вчителі у 2020 році матимуть окрему підтримку у вигляді 21 тисячі гривень – такої матеріальної допомоги. Цього року це буде один раз у рік.

Але щоб підвищити системно заробітні плати, нам мало просто додати грошей. Тут є дві проблеми. Це має бути, дійсно, велика додаткова інвестиція. Наприклад, зараз кошик грошей на заробітні плани складає 79 мільярдів гривень. Щоб принаймні хоча б трішки відчутно підвищити заробітну плату вчителям, нам потрібно додати щонайменше 30 мільярдів.

Скільки зараз заробляють вчителі в Україні?5410 гривень на місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.

Але, крім завдання знайти гроші, нам потрібно системно переглянути, як ми цю заробітну плату нараховуємо. Тому що зараз у нас вчитель – у дуже дивній ситуації. Він чи вона отримують 70% своєї заробітної плати на руки, залежно від того, як нарахують надбавки, премії, гроші за вислугу років. І це величезне поле для маніпуляцій на місцях.

На розсуд керівника?

Не лише керівника, а також місцевої влади та інших рівнів. Тому ми як уряд задекларували, і моя команда доведе це, тому що люди ще залишилися працювати. До 15 квітня 2020 року ми презентуємо, вже без мене, концепцію того:

як пропонуємо переглянути підхід до нарахування заробітних плат;

як оптимізувати ці надбавки;

як дещо зменшити кількість категорій педагогічних працівників, збільшити між ними крок у різниці заробітної плати;

додавши більшу кількість коштів, дещо виправити цю ситуацію.

Поясніть ситуацію з надбавками. Згідно з електронною декларацією, в 2019 році, за 4 місяці роботи на посаді міністра, ви офіційно заробили 493 тисячі гривень, що становить зовсім не 36 тисяч гривень на місяць. У такий спосіб, ви отримували 123 тисячі гривень на місяць. Звідки взялися надбавки, і чому ви скаржились на маленьку зарплату?

По-перше, в жодному з випадків я ні нащо не скаржилась. По-друге, коли ви говорите про декларацію і задекларовані мною гроші, то за ці останні 4 місяці вочевидь враховували премію за грудень, але це також кошти з урахуванням податків. У своєму інтерв’ю, ще раз підкреслю, я казала, що, в середньому, моя заробітна плата за січень, і за лютий вона була саме такою.



Зарплати міністрів України / Інфографіка 24 каналу

Якою, на вашу думку, мала б бути зарплата вчителя, щоб вона була справедлива? І чи буде вона складати 4 тисячі доларів, як про це колись казав Сергій Бабак – чинний голова комітету при президенті?

Треба бути реалістами. В нас в країні є не лише вчителі, їх 440 тисяч осіб, але в нас ще є 140 тисяч вихователів в дитячих садочках, які отримують ще меншу заробітну плату, також є викладачі в університеті – це аудиторія майже мільйон працівників. І просто так взяти й різко підняти всім зарплати, не підвищуючи паралельно працівникам культури, медицини, це дуже складне завдання. Тому 4 тисячі доларів мають вигляд як амбітна, але наразі малодосяжна мета.



Сергій Бабак / Фото depo.ua

Але водночас я вважаю, якщо здійснити ряд системних змін – як ми утримуємо садочки, як ми нараховуємо заробітні плати, яка у нас мережа шкіл та ВНЗ, якщо треба дещо оптимізувати, то в нас вивільниться великий об’єм коштів, які можна буде спрямувати на заробітні плати. Безперечно, держава має поставити собі за пріоритет і освіту, і науку, і виділяти більше. Якщо це все робити, то зарплата зросте.

Якщо ви питаєте, на мою думку, яка має бути зарплата вчителя, то я вважаю, що вона має бути щонайменше 20 тисяч гривень.

В якій перспективі реально це зробити?

Я не знаю, що вирішить уряд, але треба дивитись на дві ключові речі:

чи будуть внесені зміни в досі чомусь неопублікований закон про повну загальну середню освіту в частині статті 124 – це оплата праці і робочий час;

треба уважно дивитися на трирічну бюджетну декларацію, яку має розробити і подати до парламенту уряд.

З цих двох речей буде видно, чи уряд новий налаштований ці заробітні плати підвищувати. Але безперечно ми маємо говорити про перспективу 3 – 5 років системного підвищення зарплат різних категорій, не лише вчителів.

Тобто десь 700 доларів в перспективі 5 років?

Це абсолютно реально. Я не хочу бути популістом і розказувати про 3 – 5 тисяч доларів, але якщо ми підемо таким шляхом, що нам потрібно десь якось урізати видатки, і перекинути їх на освіту та науку, то так нічого не вийде з однієї причини. В нас надзвичайно велика мережа закладів освіти, яка дуже часто не є ефективною. Потрібно працювати з цим, і там вивільняться кошти, які ми додамо зверху, і вони будуть ефективніше використовуватись. До прикладу, якщо ми об'єднаємо 7 університетів, коледжів, інститутів, як це зробили в Кривому Розі, в один Криворізький національний економічний університет. Це дає оптимізацію процесів, простору, адміністративних видатків та дає можливість вивільнити кошти і збільшувати заробітні плати викладачам.



Ганна Новосад / Скріншот з відео

Про російську мову в українських школах

Ще одне важливе питання, яке вам постійно закидали, це російськомовні школи. Максим Бужанський, депутат президентської фракції, постійно звинувачував вас у тому, що ви свідомо закриваєте російськомовні школи. Наскільки я розумію, то в нас в Україні десь 125 державних російськомовних шкіл, ще кілька десятків приватних. Можете пояснити, що насправді відбувається?

Моя позиція і політика, яку ми відстоювали, дуже проста. Кожен громадянин та громадянка має володіти державною мовою. Публічні школи – це місце, де вони мають це знання та навички отримувати. Це повноваження держави, її обов’язок дати цю можливість. А для студентів та учнів – це конституційне право. Ще у 2017 році був прийнятий новий Закон "Про освіту", який ввів нові мовні вимоги, нову мовну практику для шкіл. Зокрема стосується вона шкіл, які мають викладання мовами національних меншин.

Довідка. Відповідно до Закону "Про освіту", ухваленого у 2017 році, громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин.

Закон 2017 року ввів певну диференціацію між мовами Європейського Союзу та іншими мовами. Відповідно школи, де навчаються дітки, мовою яких є мова ЄС, матимуть один підхід до навчання. Всі інші – дещо інший. Це, зокрема, обґрунтовано тим, що діткам, які з російськомовної спільноти, значно легше опанувати українську мову, тому що вона є за групою мов значно ближчою, ніж угорська.

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Але ніхто не каже, що рідна мова буде заборонятися, чи її не будуть вивчати. В російськомовних класах з 1 вересня початкова школа буде рідною мовою, тобто вони навчатимуться рідною мовою. З 5 класу вони переходять на навчання українською, але водночас зберігають вивчення рідної (російської – 24 канал) мови та літератури як предмету, а також матимуть можливість факультативно вивчати російську мову.

Школа повинна буде мати вчителя, який може викладати російську мову.

Звичайно, якщо ми говоримо про інші національні меншини, то там ситуація буде дещо іншою. І перехід для них на інший мовний режим буде з 2023 року. З однієї простої причини: нам потрібно і дітей, і вчителів підготувати. Держава має взяти на себе обов’язок підвищити кваліфікацію вчителів з володіння української мови, як державної, а також забезпечити підручниками та дидактичними матеріалами.

Чому російськомовні школи переходять на українську?Це вимога нового закону "Про повну загальну середню освіту". Згідно з нормами російськомовні школи повинні організувати викладання державною мовою на рівні не менше 80% від навчального процесу. Російська лишатиметься основною лише для молодших класів російськомовних шкіл.

Про принцип територіальної доступності

Ще одне важливе питання про середню освіту, про школи. Наскільки мені відомо, ви підтримували рішення попереднього уряду, попереднього міністра освіти про те, що першокласники в Україні закріплюються за школами за місцем проживання, за місцем реєстрації. Так?

Абсолютно правильно. Я підтримую територіальну доступність початкової школи.

Чи відомо вам, що така система породила величезну корупцію? Особливо, у великих містах України. Через те, що реєстрація, тобто прописка, просто стала продаватися, коли батьки хочуть свою дитину віддати в школу в іншому районі. Вони просто купують цю реєстрацію в ЖЕКах або в органах виконавчої влади. Чи просто домовляються за гроші з власниками квартир.

Я знаю про те, що імплементація того підходу, який запроваджений, проходить не безболісно. І ті випадки, про які ви сказали, також мають місце бути. Але якщо ми подивимось, від якої попередньої системи ми намагалися відійти, то вона була значно гіршою. Що відбувалося? В 1 клас набирали за конкурсом. В 1, 2 чи 3, якщо дитина вступала – саме це слово варто використати – в початкову школу, це був конкурс. Як можна проводити конкурс для 6-річних чи 7-річних дітей? Це був конкурс батьків. Хто має більше впливу, хто має більше телефонне право та інші абсолютно неприпустимі речі, вони вигравали.

Тому, наприклад, на Печерських пагорбах у школах, в так званих елітних школах, дуже часто були діти, які проживають саме там, вони не мали доступу до школи, яка поряд з їхнім домом. Тому територіальна доступність – це не якась новела. Це те, що впроваджують всі країни.

Зараз це перетворилось на конкурс грошей. Коли ті, хто мають гроші, просто купують прописку і йдуть до школи.

Це узагальнено. Немає цифри, яка б показала кількість таких випадків. Дійсно, такі окремі випадки є. Хто несе відповідальність за це насамперед? Це відповідальність директора, який має перевіряти, має розуміти, чи ті документи, які подають, не є фальшивими. Але мушу погодитися, що впровадження цієї норми, не є простим. Але територіальна доступність все одно має бути закріплена як принцип.

Про запровадження карантину в Україні

Як ви ставитесь до введення карантину на три тижні в школах? Що ви могли б порадити батькам? Заспокоїти їх, що це не вплине на навчальний процес, на екзамени, на ЗНО. І що їм робити взагалі?

Я особисто вважаю, що введення карантину – це цілком правильно. Попри те, що поки що ми не знаємо насправді, який у нас відсоток заражених вірусом, це правильний превентивний захід. Інша справа, що батькам дійсно буде складно.

Тому що діти все одно не будуть сидіти вдома. Ті, які старші.

З одного боку, так. З іншого боку – батькам, які працюють (і мама, й тато). Я тут не можу радити кожній індивідуальній сім’ї, як їм бути. В кожного своя ситуація. При цьому зауважу, хоча вже не маю на це повноважень, але я переконана, що всі освітні процеси – ЗНО, четвертий етап олімпіад і вступна кампанія – відбудуться, можливо, і в дещо перенесені терміни, але рішення щодо цього Міносвіти ще не ухвалювало. Не хочу зараз робити якусь новину, яка не відповідає дійсності.

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Чи це може означати, що дітям і вчителям доведеться ці три тижні карантину відпрацьовувати влітку?

Я не можу сказати, яке рішення ухвалить Міносвіти чи місцеві органи влади. Безперечно, три тижні – це надзвичайно великий термін, який зараз випускається. Його треба надолужити, можливо, шляхом канікул чи продовження навчального року. Рішення ухвалюватиме Міносвіти. Але я точно знаю, що зараз команда, яка залишилася, робить все, і прораховує графік всіх процесів – ЗНО, вступних іспитів і майбутньої вступної кампанії – аби вони, можливо, навіть у дещо зсунуті терміни, не вплинули негативно на долю, зокрема, майбутніх абітурієнтів.

Що зміниться через карантин в Україні

В Україні заборонили:

відвідувати освітні заклади. Зокрема школи, університети та дитячі садки;

проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Заборона не стосується заходів державної необхідності.

Які ще заходи впровадили: