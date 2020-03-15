Це фейл для наступних поколінь, – Новосад про проблеми у дошкільній освіті

В Україні не вистачає дитячих садків. Батьки записують дітей у так звану чергу навіть за кілька років наперед. Ексміністерка освіти та науки Ганна Новосад заявила, що питання дошкільної освіти в Україні далеко не на першому місці. Однак підсумувала, що такі дії можуть погано позначитися навіть на майбутньому українців.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" Новосад розповіла, що головна мета для Міністерства освіти і науки, яку вона поставила, зробити так, щоб кожна дитина мала доступ до якісної дошкільної освіти, адже "для цього є одна фундаментальна причина".

Читайте інтерв'ю повністю Про об'єднання університетів та наступника Новосад: інтерв'ю з ексміністеркою

За її словами, саме у віці до 3 років, згідно з наукою, формується особистість дитини, її відчуття та сприйняття світу. Також це впливає на її здатність в майбутньому бути більш успішною у школі.

Тому те, що в нас дошкільна освіта і фінансується, і сприймається як третьорядне питання – закладає фейл для наступних поколінь,

– сказала Новосад.

Вона додала, що проблема дошкільної освіти саме в доступі.

"Якщо ми говоримо про великі міста, то місць (у дитсадках – 24 канал) не вистачає. Якщо ми говоримо про села, то там вони напівпорожні або порожні й розпадаються, бо немає дітей. Або ж їх (дитсадків – 24 канал) немає взагалі", – ствердила ексміністерка.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Ганною Новосад:

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