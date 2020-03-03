К Минобразования у меня нет претензий, – депутат от "Слуги народа"

Народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Роман Грищук рассказал, что доволен работой Министерства образования и науки Украины, которое возглавляет Анна Новосад. Депутат входит в образовательный комитет в парламенте.

Об отношении к работе Министерства образования Роман Грищук рассказал журналисту 24 канала.

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По мнению народного избранника, Министерство образования делает правильные шаги.

У меня лично нет вопросов к министерству образования и науки. Это мой профильный комитет и я знаю, какие шаги делает министерство,

– рассказал Роман Грищук.

В последнее время все чаще появляется информация о вероятной отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также возможны некоторые изменения среди состава Кабинета Министров.

Однако вероятность кадровых изменений в министерстве образования остается низкой.



Нынешний состав Кабинета Министров / инфографика: 24 канал

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