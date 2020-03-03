До Міносвіти у мене немає претензій, – депутат від "Слуги народу"

Народний депутат від правлячої партії "Слуга Народу" Роман Грищук розповів, що задоволений роботою Міністерства освіти та науки України, яке очолює Ганна Новосад. Депутат входить в освітній комітет у парламенті.

Про ставлення до роботи Міністерства освіти Роман Грищук розповів журналісту 24 каналу.

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На думку народного обранця, Міністерство освіти робить правильні кроки.

У мене особисто немає питань до міністерства освіти та науки. Це мій профільний комітет і я знаю, які кроки робить це міністерство,

– розповів Роман Грищук.

Останнім часом все частіше з'являється інформація про імовірну відставку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Також можливі лише деякі зміни серед складу Кабінету Міністрів.

Проте імовірність кадрових змін на чолі міністерства освіти залишається низькою.



Теперішній склад Кабінету Міністрів / інфографіка: 24 канал

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