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До Міносвіти у мене немає претензій, – депутат від "Слуги народу"

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Роботу міністерства освіти оцінюють позитивно / Знай

Народний депутат від правлячої партії "Слуга Народу" Роман Грищук розповів, що задоволений роботою Міністерства освіти та науки України, яке очолює Ганна Новосад. Депутат входить в освітній комітет у парламенті.

Про ставлення до роботи Міністерства освіти Роман Грищук розповів журналісту 24 каналу. 

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На думку народного обранця, Міністерство освіти робить правильні кроки.

У мене особисто немає питань до міністерства освіти та науки. Це мій профільний комітет і я знаю, які кроки робить це міністерство,
– розповів Роман Грищук.

Останнім часом все частіше з'являється інформація про імовірну відставку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Також можливі лише деякі зміни серед складу Кабінету Міністрів.

Проте імовірність кадрових змін на чолі міністерства освіти залишається низькою.


Теперішній склад Кабінету Міністрів / інфографіка: 24 канал

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Що відомо про Романа Грищука?

  • народився у 1989 році в місті Києві;
  • входить до проєкту журналу Forbes про українців, які досягли успіху до 30 років;
  • чинний народний депутат від партії "Слуга народу";
  • член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Слуга народу Міністерство освіти та науки України Кабінет Міністрів України Освіта Освіта в Україні
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