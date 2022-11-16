Массированная атака России: как будут учиться ученики и студенты на Буковине
Источник:Руслан Запаранюк
Россия массированно атаковала Украину ракетами 15 ноября. Через террор агрессора претерпел изменения и процесс обучения в учебных заведениях нашего государства.
В частности, изменения ввели в учебные заведения Буковины. Они будут действовать 16 ноября.
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Как будут учиться ученики и студенты на Буковине
Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно Такое решение приняла во время заседания областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Дистанционно будут работать и детсады, училища, колледжи и кружки.
Будут продолжать в области онлайн-обучения, областные власти решят и сообщат 16 ноября.
Как работать школы и сады во Львове после массированного ракетного удара России
Как будут учиться школьники во Львове
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет.
- Если родители не будут с кем оставить детей, могут отдать их в дежурные группы. Учителя и воспитатели будут работать.
Как будут работать учебные заведения в Киевской области
- Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.
- В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно.
- Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
Ракетная атака Украины 15 ноября
- Российские захватчики в очередной раз нанесли по Украине массовый ракетный удар . 15 ноября во многих регионах раздались взрывы.
- Это был самый массированный ракетный обстрел Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
- Оккупанты запустили более 90 ракет . Нашим силам ПВО удалось сбить 70 ракет.