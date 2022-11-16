Массированная атака России: как будут учиться ученики и студенты на Буковине

16 ноября 2022 , 11:56
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Руслан Запаранюк

Россия массированно атаковала Украину ракетами 15 ноября. Через террор агрессора претерпел изменения и процесс обучения в учебных заведениях нашего государства.

В частности, изменения ввели в учебные заведения Буковины. Они будут действовать 16 ноября.

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Как будут учиться ученики и студенты на Буковине

Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно Такое решение приняла во время заседания областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Дистанционно будут работать и детсады, училища, колледжи и кружки.

Будут продолжать в области онлайн-обучения, областные власти решят и сообщат 16 ноября.

Как работать школы и сады во Львове после массированного ракетного удара России

Как будут учиться школьники во Львове

  • Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет.
  • Если родители не будут с кем оставить детей, могут отдать их в дежурные группы. Учителя и воспитатели будут работать.

Как будут работать учебные заведения в Киевской области

  • Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.
  • В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно.
  • Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

Ракетная атака Украины 15 ноября

Автор: Марія Волошин