Родители при этом часто забывают, что ребенок должен достаточно отдыхать, а не все время грызть гранит науки. Если вы хотите помочь своему ученику лучше учиться, запомните и следуйте этим шести советам.

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Как научить ребенка лучше запоминать информацию

Утро – поток энергии

Обучение утром очень эффективно. Не зря эту тактику использовали еще в давние времена. Так что этот метод может достаточно хорошо повлиять на работу мозга вашего ребенка.

Запишите на диктофон и прослушайте снова

Если вы хотите запомнить какую-либо информацию, запишите ее на диктофон, а затем прослушайте. Это будет способствовать лучшему запоминанию материала.

Фиксируйте важное

Дети должны учиться писать многое и записывать важное. Ведь информация, зафиксированная на письме, будет дольше держаться в памяти.

Повторяйте изученное

Чтобы лучше запомнить материал, нужно его почаще повторять.

Закрепляйте материал

Если ваш ребенок уже записал и запомнил материал, попросите его закрепить это знание и повторив действия сначала.

Следуйте расписанию

Также специалисты советуют соблюдать фиксированный расклад дома так, как ребенок это делает в школе. График должен содержать время и для овладения новыми знаниями, и для повторения изученного.