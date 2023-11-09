Батьки при цьому часто забувають, що дитина має достатньо відпочивати, а не весь час гризти граніт науки. Якщо ви хочете допомогти своєму учневі краще вчитися, запам'ятайте і виконуйте ці шість порад.

Дивіться також Здивуєтесь, але факт: коли найкраще вчити математику

Як навчити дитину краще запам'ятовувати інформацію

Ранок – потік енергії

Навчання зранку є дуже ефективним. Не дарма цю тактику використовували ще у давні часи. Тож цей метод може досить добре вплинути на роботу мозку вашої дитини.

Запишіть на диктофон і прослухайте ще раз

Якщо хочете запам'ятати якусь інформацію, запишіть її на диктофон, а потім прослухайте. Це сприятиме кращому запам'ятовуванню матеріалу.

Фіксуйте важливе

Діти повинні вчитися писати багато і занотовувати важливе. Адже інформація, зафіксована на письмі, буде довше триматися у пам'яті.

Повторюйте вивчене

Аби краще запам'ятати матеріал, треба його частіше повторювати.

Закріплюйте матеріал

Якщо ваша дитина вже записала та запам'ятала матеріал, попросіть її закріпити це знання і повторивши дії спочатку.

Дотримуйтесь розкладу

Також фахівці радять дотримуватися фіксованого розкладу вдома так, як дитина це робить у школі. Графік має містити час і на опанування нових знань, і на повторення вивченого.