Как заинтересовать учащихся математикой: идеи для увлекательного обучения

Часто в младшей школе дети обожают математику и охотно проводят расчеты. Однако со временем интерес к этой науке падает, и уже в старшей школе в математике остается несколько сторонников на весь класс. Как сделать математику интересной на уроках и доступно объяснить ее важность – читайте в материале.

Движущей силой для изучения чего-либо является интерес, пишет Всеосвіта.

Читайте также: Во сколько лет начинать учить алфавит: советы для родителей

Несколько идей для интереса учащихся математикой

Развейте миф

Школьники в средней и старшей школе считают, что математика это абстрактные формулы и графики. Однако заинтересовать учащихся можно объяснив, что золотое сечение, за которым образуется траектория вихревых движений в ураганах, галактики, раковина улитки и прочее, можно вычислить по формуле Фибоначчи.

Организуйте математический поход



Дети охотно поработают за пределами школы / фото: Annie Spratt on Splash

Очень эффективной формой обучения является организация прогулки, похода в лес, посещение кинотеатра, зоопарка, торгово-развлекательного комплекса или какого-то другого места. во время мероприятия предложите учащимся, обратить внимание и проявление математических закономерностей строения, размещения и функционирования объектов вокруг. Задавайте вопросы и покажите как математика применяется в реальной жизни вокруг нас.

Сыграйте в игры

Сегодня существует много дидактических игр, бесплатных онлайн-платформ и даже подвижных математических игр. Не забывайте, что вы работаете с детьми. Для детей лучшей формой обучения будет игра.

Расскажите о жизни математиков



Настоящие люди за цифрами могут мотивировать школьников / фото: Science in HD on Splash

Часто популярные учителя математики во время уроков, объясняя детям теорему или аксиому которого известного математика, рассказывают его жизненную историю. Вдохновите школьников, объяснив, что Архимед, Декарт или Виет были всего лишь людьми, которые тоже терпели неудач и имели кучу сомнений.

Вас заинтересует: Во сколько лет начинать изучать английский: советы для родителей

Устройте соревнования

Время от времени предлагайте ученикам выполнить творческие задания, для решения которых нужны не только математические теории, но и смекалка и логика. Хорошим примером такой задачи является известная головоломка со спичками.