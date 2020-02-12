Як зацікавити учнів математикою: ідеї для захопливого навчання

Часто в молодшій школі діти обожнюють математику та охоче проводять розрахунки. Проте з часом інтерес до цієї науки падає, і вже в старшій школі в математики лишається кілька прихильників на весь клас. Як зробити математику цікавою на уроках та доступно пояснити її важливість – читайте в матеріалі.

Рушійною силою для вивчення будь-чого є цікавість, пише Всеосвіта.

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Кілька ідей для зацікавлення учнів математикою

Розвійте міф

Школярі в середній і старшій школі вважають, що математика це абстрактні формули та графіки. Проте зацікавити учнів можна пояснивши, що золотий перетин, за яким утворюється траєкторія вихрових рухів в ураганах, галактики, раковина равлика та інше, можна обчислити за формулою Фібоначчі.

Організуйте математичний похід



Діти охоче попрацюють за межами школи / фото: Annie Spratt on Splash

Дуже ефективною формою навчання є організація прогулянки, походу в ліс, відвідування кінотеатру, зоопарку, торговельно-розважального комплексу чи якогось іншого місця. під час заходу запропонуйте учням, звернути увагу та прояв математичних закономірностей будови, розміщення та функціонування об'єктів навколо. Ставте запитання та покажіть як математика застосовується в реальному житті навколо нас.

Зіграйте в ігри

Сьогодні існує багато дидактичних ігор, безкоштовних онлайн-платформ та навіть рухливих математичних забавок. Не забувайте, що ви працюєте з дітьми. Для дітей найкращою формою навчання буде гра.

Розкажіть про життя математиків



Справжні люди за цифрами можуть мотивувати школярів / фото: Science in HD on Splash

Часто популярні вчителі математики під час уроків, пояснюючи дітям теорему чи аксіому якого відомого математика, розповідають його життєву історію. Надихніть школярів, пояснивши, що Архімед, Декарт чи Вієт були всього лише людьми, які теж завдавали невдач і мали купу сумнівів.

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Влаштуйте змагання

Час від часу пропонуйте учням виконати творчі завдання, для розв'язання яких потрібні не лише математичні теорії, а й кмітливість та логіка. Хорошим прикладом такого завдання є відома головоломка з сірниками.