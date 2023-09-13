Новый предмет

Вместо "Основ предпринимательства" в 1 и 2 классе средней школы теперь будут преподавать "Бизнес и менеджмент". Для этого предмета создадут специальную обучающую платформу.

Цель курса – усовершенствовать навыки командной работы учащихся на примерах текущих и местных бизнес-кейсов. Также большее внимание будут уделяться личным финансам, а не макроэкономике.

Изучение польского языка с помощью компьютерных игр

В программу польского языка войдут компьютерные игры This War of Mine и Gra Szyfrów. С течением времени в программе появятся и новые игры. Таким образом, в министерстве образования Польши хотят подчеркнуть, что учебная программа может идти рядом с современными тенденциями.

Латина – второй иностранный

Ученики 7 – 8 классов начальной школы, а также ученики лицеев и техникумов смогут учить латинский язык и культуру. Этот предмет можно изучать по желанию, как замену второго иностранного.

Детей не будут заставлять изучать наизусть известные изречения, а покажут влияние латинского языка и древней греко-римской культуры на современные европейские языки и культуру.

Продление срока обучения

Теперь в польских школах можно продлить срок обучения для детей, нуждающихся в этом, например, получают специальное образование в связи с инвалидностью. Кроме того, в Польше продлили действие правил обучения детей с инвалидностью.