Новий предмет

Замість "Основ підприємництва" у 1 та 2 класі середньої школи тепер викладатимуть "Бізнесу і менеджменту". Для цього предмета створять спеціальну навчальну платформу.

Мета курсу – вдосконалити навички командної роботи учнів на прикладах поточних та місцевих бізнес-кейсів. Також більшу увагу будуть приділяти особистим фінансам, а не макроекономіці.

Вивчення польської за допомогою комп'ютерних ігор

У програму польської мови увійдуть комп'ютерні ігри This War of Mine та Gra Szyfrów. З часом у програмі з'являться й нові ігри. В такий спосіб у міністерстві освіти Польщі хочуть підкреслити, що навчальна програма може йти поруч із сучасними тенденціями.

Латина – друга іноземна

Учні 7 – 8 класів початкової школи, а також учні ліцеїв та технікумів зможуть вивчати латинську мову та культуру. Цей предмет можна вивчати за бажанням, як заміну другої іноземної.

Дітей не будуть змушувати вивчати на пам'ять відомі вислови, а покажуть вплив латинської мови та давньої греко-римської культури на сучасні європейські мови та культуру.

Продовження терміну навчання

Тепер у польських школах можна продовжити термін навчання для дітей, які цього потребують, наприклад, здобувають спеціальну освіту у зв'язку з інвалідністю. Окрім того, у Польщі продовжили дію правил навчання дітей з інвалідністю.