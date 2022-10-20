Будут экономить: во Львове изменят график каникул в школах
Источник:ЛГС
Из-за массированной ракетной атаки России на объекты критической инфраструктуры в Украине возникли значительные проблемы с электроэнергией. Украинцев просят экономить свет.
В нашем государстве даже вынужденно прибегли к аварийным отключениям электроэнергии. Все для того, чтобы энергосистема нашей страны "не упала".
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Во Львове меняют график каникул в школах
Во Львове также прибегают к вынужденным мерам. Так, решили перенести осенние каникулы в школах. Все для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло. Таким образом, в городе хотят частично сэкономить электроэнергию.
Будем предлагать нашим школам перенести попозже осенние каникулы,
– сообщил глава городского управления образования Андрей Закалюк.
По его словам, в настоящее время условия способствуют продолжению полноценного обучения. Есть возможность сэкономить свет и такую возможность нужно использовать.Что любопытно! В прошлые годы осенние каникулы в школах начинались в конце октября – начале ноября.
Как продолжается обучение во Львовской области
Во Львовской области с 17 октября школьники вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
К слову, Львовская область не входит в список регионов, где школы на 100% готовы к зиме.
В общей сложности к отопительному сезону в Украине готовы школы на 92%. На 100% – в 12 областях Украины и в Киеве.
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- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского в Днепропетровской области возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрітие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВД.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.