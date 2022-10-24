Одни будут учиться, другие будут отдыхать: пойдут ли волынские школьники на каникулы

22 октября Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. На Волыни также прогремели взрывы.

Три вражеских ракеты попали в энергетический объект в Луцке. Взрывы в тот же день утром прогремели и в Ковеле. Из-за атак в этих городах начались проблемы со светом и водой.

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Ковель

Из-за проблем со светом в Ковеле ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.

Также с 24 октября в Ковеле не работают детсады и кружки.

По словам чиновницы, на первом месте – здоровье и жизнь детей.

Луцк

В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.

Удары по Волыни 22 октября: коротко

Оккупанты попали в энергетический объект в Луцке.

Пол города остался отсоединенным от электроснабжения.

Людей призвали произвести запасы воды.

Поврежден гражданский дом и один человек получил ожоги.

Также был "прилет" в городе Ковель.

Там света может быть не несколько дней.

Во время второй воздушной тревоги россияне нанесли повторный удар по объекту энергетической инфраструктуры на Волыни.

В результате этого удара пострадавших не последовало.

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