Одни будут учиться, другие будут отдыхать: пойдут ли волынские школьники на каникулы
Источник:Суспільне
22 октября Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. На Волыни также прогремели взрывы.
Три вражеских ракеты попали в энергетический объект в Луцке. Взрывы в тот же день утром прогремели и в Ковеле. Из-за атак в этих городах начались проблемы со светом и водой.
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Как будут учиться школьники на Волыни
- Ковель
Из-за проблем со светом в Ковеле ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
Также с 24 октября в Ковеле не работают детсады и кружки.
По словам чиновницы, на первом месте – здоровье и жизнь детей.
- Луцк
В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
Удары по Волыни 22 октября: коротко
- Оккупанты попали в энергетический объект в Луцке.
- Пол города остался отсоединенным от электроснабжения.
- Людей призвали произвести запасы воды.
- Поврежден гражданский дом и один человек получил ожоги.
- Также был "прилет" в городе Ковель.
- Там света может быть не несколько дней.
- Во время второй воздушной тревоги россияне нанесли повторный удар по объекту энергетической инфраструктуры на Волыни.
- В результате этого удара пострадавших не последовало.
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Как будут учиться дети в Ровно
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут . Они должны были отдыхать зимой. Однако субботний террор России ситуацию изменил.
- Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.