Уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в Дии на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги. Сертификат будет действовать в течение года со дня достижения лицом 18-летнего возраста.

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Какие сертификаты на книги получат украинцы

Стоимость сертификата составляет 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года. Так, эта сумма составляет на сегодня 908 гривен.

Такую же помощь оказывают и при рождении ребенка – одному из родителей или другим законным представителям ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

Так выделенные деньги со счетов нашей молодежи перейдут на поддержку украинских издателей. Как говорится, всем будет счастье: и юные украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору, и издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 – 2 миллиона экземпляров,

– заявила заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук.

После уточнений в законе также заработают субсидии для возмещения аренды для помещений книжных магазинов.

Все выплаты уже предусмотрели в бюджете, поэтому дополнительных расходов из государственной казны не будет.