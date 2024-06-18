Вже цьогоріч українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат у Дії на електронні / паперові / аудіальні / для осіб з порушенням зору книжки. Сертифікат діятиме протягом року з дня досягнення особою 18-річного віку.

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Які сертифікати на книги отримають українці

Вартість сертифіката становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року. Так, ця сума становить на сьогодні 908 гривень.

Таку ж допомогу надають і при народженні дитини – одному з батьків або іншим законним представникам дитини протягом року з дня народження дитини.

Так виділені гроші з рахунків нашої молоді перейдуть на підтримку українських видавців. Як-то кажуть, всім буде щастя: і юні українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, і видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 – 2 мільйони примірників,

– заявила заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук.

Після уточнень в законі також запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень.

Усі виплати вже передбачили у бюджеті, тож додаткових витрат з державної казни не буде.