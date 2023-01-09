Так, Центр защиты информационного пространства Украины, основателем которого является Минкультуры, направил 6,4 миллиона гривен на печать книг. Такие данные можно найти на ProZorro.

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В Украине за деньги государства издадут 16 книг

Эти 16 книг прошли отбор художественного конкурса "Книга для укрепления национального единства". Его организовал Минкульт.

Треть общей суммы – 2,1 миллиона гривен – отдадут харьковскому издательству "Фолио". Оно принадлежит Александру Красовицкому.

За деньги государства издадут следующие книги:

Александра Красовицкого "История Украины в картах";

"Кравчук. Одна Украина, единственный народ. Разговоры с Леонидом Кравчуком" (в соавторстве с Леонидом Кравчуком);

10 разговоров об истории Украины и мира. Второе дополненное издание" (в соавторстве с Данилой Яневским) и "10 разговоров о давней истории Украины" (в соавторстве с Андреем Красножоном).

Что интересно, в июне 2022 года глава Минкульта Александр Ткаченко создал экспертный Совет по декоммунизации и дерусификации. Кроме представителей министерства и Украинского института национальной памяти, туда вошел и издатель Александр Красовицкий.

Также при поддержке Минкульта издали книги "Город-герои Буча, Ирпень, Гостомель" и "Битва за Ирпень". Автором "Битвы за Ирпень" указали Петра Щербину – политтехнолога, работавшего на одиозных эксмеров Киева и Ирпеня Леонида Черновецкого и Владимира Карплюка. На сегодняшний день Щербина, за его словами, возглавляет направление гуманитарного обеспечения по поручению Ирпенского мэра Александра Маркушина.

Деньги на издательство от государства также получили две книги, посвященные украинскому мыслителю Григорию Сковороде – "Феномен Григорий Сковорода и Сковородинистика на повестках времени" и "Сковорода и мы". Авторами первого издания являются ректор Хмельницкого института социальных технологий Университета "Украина" Михаил Чайковский и профессор этого же вуза Виталий Шевченко. Вторую книгу подготовил нардеп VI – VII созывов Олесь Доний, который также входит в экспертный Совет по декоммунизации и дерусификации при Минкульте.

Направят бюджетные средства и на печать на украинском и английском языках "Путешествие к потустороннему миру. Мариуполь" журналиста и редактора Евгения Шишацкого. Он из своего родного города помогал во время войны эвакуировать людей.

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