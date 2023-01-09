Так, Центр захисту інформаційного простору України, засновником якого є Мінкультури, скерував 6,4 мільйона гривень на друк книжок. Такі дані можна знайти на ProZorro.

Читайте Які книги найчастіше купували українці в 2022 році

В Україні за гроші держави видадуть 16 книжок

Ці 16 книг пройшли відбір мистецького конкурсу "Книга для зміцнення національної єдності". Його організував Мінкульт.

Третину загальної суми – 2,1 мільйона гривень – віддадуть харківському видавництву "Фоліо". Воно належить Олександру Красовицькому.

За гроші держави видадуть такі книги:

Олександра Красовицького "Історія України в мапах";

"Кравчук. Одна Україна, єдиний народ. Розмови з Леонідом Кравчуком" (у співавторстві з Леонідом Кравчуком);

10 розмов про історію України та світу. Друге доповнене видання" (у співавторстві з Данилом Яневським) і "10 розмов про давню історію України" (у співавторстві з Андрієм Красножоном).

Що цікаво, у червні 2022 року очільник Мінкульту Олександр Ткаченко створив експертну Раду з питань декомунізації та дерусифікації. Окрім представників міністерства та Українського інституту національної пам'яті, туди також увійшов і видавець Олександр Красовицький.

Також за підтримки Мінкульту видали книги "Місто-герої Буча, Ірпінь, Гостомель" і "Битва за Ірпінь". Автором "Битви за Ірпінь" вказали Петра Щербину – політтехнолога, який працював на одіозних ексмерів Києва та Ірпеня Леоніда Черновецького і Володимира Карплюка. На сьогодні Щербина, за його словами, очолює напрямок гуманітарного забезпечення за дорученням Ірпінського мера Олександра Маркушина.

Гроші на видавництво від держави також отримали дві книги, присвячені українському мислителю Григорію Сковороді – "Феномен Григорій Сковорода і Сковородиністика на позвах часу" та "Сковорода і ми". Авторами першого видання є ректора Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" Михайло Чайковський і професор цього ж вишу Віталій Шевченко. Другу книгу підготував нардеп VI – VII скликань Олесь Доній, який також входить до експертної Раду з питань декомунізації та дерусифікації при Мінкульті.

Скерують бюджетні кошти і на друк українською і англійською мовами "Мандрівка до потойбіччя. Маріуполь" журналіста та редактора Євгена Шишацького. Він зі свого рідного міста допомагав під час війни евакуйовувати людей.

До теми Українська книга потрапила до списку найкращих світових видань

Українська книга потрапила до списку найкращих світових видань