Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты

Учебный год в Украине, несмотря на полномасштабную войну, стартовал 1 сентября. Школьники традиционно должны были осенью уходить на каникулы. Однако Россия поломала планы.

В 2022 году украинские школьники должны отдыхать от обучения осенью на протяжении 24 – 30 октября. Однако в некоторых регионах Украины графики осенних каникул в школах изменили или вообще отменили отдых. Когда будут отдыхать школьники, читайте в материале 24 канала.

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Почему изменили даты школьных осенних каникул 2022

Решение об изменении или отмене осенних каникул в школах принимает местная/областная власть. Однако на смену дат отдыха учащихся осенью 2022 года повлияли:

обстрелы Россией энергосистем и необходимость экономии света и тепла;

погодные условия: осенью они более благоприятны для обучения, чем зимой;

опасная ситуация.

Будут ли и когда осенние каникулы в школах в 2022 году

Киев

Осенние каникулы для киевских школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Причин для их переноса пока нет.

Киевщина

Педагогические советы решили, что 99% школ области осенние каникулы перенесут на зиму, информирует Киевская ОВА.

Ивано-Франковск

Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.

Калуш

Для учеников лицеев и гимназий Калуша осенние каникулы будут продолжаться 29 октября – 6 ноября, сообщил глава общины Андрей Найда в "Фейсбуке".

Кировоградская область

В Кировоградской области департамент образования ОВА рекомендует отсрочить осенние каникулы в школах. При этом детей могут отправить на отдых, если возникнут системные перебои со светом и интернетом.

С 17 октября на каникулы пойдут учащиеся 37 школ в Новомиргородской общине. С 24 октября каникулы начнутся еще в 149 школах региона.

Более 40% школ области будут находиться на каникулах. Что касается сроков – определяют общины.

У школьников Александрии осенние каникулы начнутся 31 октября. В Кропивницком, Знаменке и Светловодске осенние каникулы объединят с зимними.

Ровно

У ровенских школьников классических осенних каникул не будет. Их объединят с зимними, сообщили в мэрии. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.

Львов

Во Львове решили перенести осенние каникулы в школах. Все для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло. Таким образом, в городе хотят частично сэкономить электроэнергию.

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Белая Церковь

В Белой Церкви отменили осенние каникулы в школах. Школьники будут отдыхать дольше зимой, сообщил начальник образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.

Тернопольщина

24 октября не во всех школах Тернопольской области начнутся каникулы. По словам начальника Тернопольской ОВА Владимира Труша, отправлять ли учеников на каникулы – будет решать руководство каждой школы.

Тернополь

Осенние каникулы в школах Тернополя начнутся на неделю позже, 31 октября, сообщил мэр Сергей Надал.

Хмельницкий

Каникулы будут в разных заведениях – в разные сроки, рассказал сайту Е заместитель мэра Хмельницкого Михаил Кривак.

Черновцы

С 24 октября на осенние каникулы уйдет большинство учебных заведений Черновцов, сообщили в мэрии. Учащиеся 34-х школ города будут отдыхать с 24 по 30 октября.

На январь каникулы перенесли лицей №21, Коровийский лицей, гимназия №2, ОШ №3, 10, 28, 38, Черновский УВК.

С 31 октября по 6 ноября на каникулы пойдут следующие заведения: лицеи №5, 18, ОШ №20.

Днепр

В школах Днепра осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября включительно.