Конкурс "Учитель года 2020" перенесли из-за коронавируса – новые даты

Третий тур всеукраинского конкурса "Учитель года – 2020" перенесен на 17-25 сентября 2020 года через карантинные ограничения, вызванные распространением коронавируса. Ранее планировалось проведение конкурса с 2 до 10 апреля.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства образования и науки Украины.

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Согласно приказу, третий тур конкурса проведут с 17 по 25 сентября 2020 года. В нем участие примут победители регионального конкурса.

Контроль за выполнением приказа возложили на заместителя министра образования Любомира Мандзия.

Что известно о премии "Учитель года"?

Всеукраинский конкурс профессионального мастерства педагогов, который призван отметить украинских учителей. В этом году конкурс проведут в пяти номинациях: "Зарубежная литература", "История", "Изобразительное искусство", "Начальное образование", "Химия". Конкурс проводится ежегодно с 1996 года.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили пассажирские железнодорожные, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только на маршрутке (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, на личном автомобиле или пешком.



Коронавирус продолжает распространяться по миру / инфографика: 24 канал