Конкурс "Учитель року 2020" перенесли через коронавірус – нові дати

Третій тур всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2020" перенесено на 17-25 вересня 2020 року через карантинні обмеження, які викликані поширенням коронавірусу. Раніше планувалось проведення конкурсу з 2 до 10 квітня.

Відповідний наказ опублікований на сайті міністерства освіти та науки України.

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Згідно з наказом, третій тур конкурсу проведуть з 17 до 25 вересня 2020 року. У ньому участь візьмуть переможці регіонального конкурсу.

Контроль за виконанням наказу поклали на заступника міністра освіти Любомиру Мандзій.

Що відомо про премію "Вчитель року"?Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогів, який покликаний відзначити українських вчителів. Цьогоріч конкурс проведуть у п’яти номінаціях: "Зарубіжна література", "Історія", "Образотворче мистецтво", "Початкова освіта", "Хімія". Конкурс проводиться щорічно з 1996 року.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.



Коронавірус продовжує ширитись світом / інфографіка: 24 канал