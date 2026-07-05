Какие еще названия есть у ягоды "красная смородина", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как еще можно назвать красную смородину?

На огородах уже созрели кисло-сладкие ароматные красные ягоды, и на рынках их можно купить, чтобы полакомиться или сделать вкусные заготовки на зиму. Большинство украинцев без колебаний назовут их "красной смородиной". Но знаете ли вы, что в украинском языке для них есть отдельное древнее название?

В словарях и, скорее, в разговорной речи вы услышите слово – "порички".

Название "порічки" происходит от слова "річка". Когда-то дикие кусты этой ягоды часто росли вдоль берегов рек и ручьев, поэтому их и стали называть "по річках" – "порічками".

За прудом – ягодники: там и порички, и черная смородина, и малина, и крыжовник, и клубника... (Остап Вишня).

Сидит [молодая женщина] за столом, а перед ней полная миска красных поричек. (Марко Вовчок).

Вспомните, в популярной песне YAKTAK и KOLA "Поричка" в припеве как раз рассказывается о происхождении названия этого растения:

"Солодка порічка,

Що росте по річках…"

Песня "Поричка": смотрите видео

Можно встретить и другие народные названия – пожички, позички, шпоришки.

А латинское ботаническое название растения – Ribes rubrum L. (бот.), и его родина – Западная Европа (Франция, Италия, Бельгия, Германия).

А слово "смородина" в украинском языке традиционно относится к черной смородине.

Слово "смородина" происходит от древнего слова "сморид", которое когда-то означало не только неприятный запах, но и сильный, резкий аромат. Если потереть листок черной смородины, сразу почувствуете его характерный запах. Именно эта особенность и дала название растению.

Поречки и черная смородина относятся к одному ботаническому роду, но это разные виды растений. Именно поэтому украинский язык издавна различает их отдельными названиями.

Во многих регионах Украины слово "порічки" никогда не исчезало из живого языка. Его и сегодня можно услышать на Волыни, Подолье, в Галичине и во многих центральных областях.

Существует около 19 видов порички. Кусты порички, усыпанные ягодами, выглядят в саду очень декоративно.

Порички прекрасно подходят для желе, варенья, вина, наливок и в качестве начинки для пирогов. Благодаря большому количеству природного пектина желе из них хорошо застывает даже без желатина.

Желе из поричек: смотрите видео

Поэтому, когда речь идет о красных ягодах, стоит говорить "порички". Это не только красивое народное название, но и слово, которое имеет давнюю историю и соответствует украинской языковой традиции.