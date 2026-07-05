Які ще назву має ягода "червона смородина", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як ще назвати червону смородину?

На городах уже достигли кисло-солодкі ароматні червоні ягоди і на ринках їх можна придбати, щоб поласувати чи зробити смачні заготовки на зиму. Більшість українців без вагань назве їх "червоною смородиною". Та чи знаєте ви, що українська мова має для них окрему давню назву?

У словниках та швидше у розмовній мові ви почуєте слово – "порічки".

Назва "порічки" походить від слова "річка". Колись дикі кущі цієї ягоди часто росли вздовж берегів річок і струмків, тому їх і почали називати по річках – порічками.

За ставком – ягідники: там і порічки, і чорна смородина, і малина, і аґрус, і полуниці... (Остап Вишня).

Сидить [молодиця] за столом, а перед нею повна миса червоних порічок. (Марко Вовчок).

Пригадайте, у популярній пісні YAKTAK та KOLA "Порічка" у приспиві саме розповідається про походження назви цієї рослини:

"Солодка порічка,

Що росте по річках…"

Пісня "Порічка": дивіться відео

Можна зустріти й інші народні назви – пожички, позички, шпоришки.

А латинська ботанічна назва рослини – Ribes rubrum L. (бот.) і її Батьківщина Західна Європа (Франція, Італія, Бельгія, Німеччина).

А слово "смородина" в українській мові традиційно стосується чорної смородини.

Слово "смородина" походить від давнього слова "сморід", яке колись означало не лише неприємний запах, а й сильний, різкий аромат. Якщо потерти листок чорної смородини, одразу відчуєте його характерний запах. Саме ця особливість і дала назву рослині.

Порічки та чорна смородина належать до одного ботанічного роду, але це різні види рослин. Саме тому українська мова здавна розрізняє їх окремими назвами.

У багатьох регіонах України слово "порічки" ніколи не зникало з живого мовлення. Його й сьогодні можна почути на Волині, Поділлі, Галичині та в багатьох центральних областях.

Порічки мають близько 19 видів. Кущі порічок, всипані ягодами виглядають у саду дуже декоративно.

Порічки чудово підходять для желе, варення, вина, наливок та як начинка для пирогів. Завдяки великій кількості природного пектину желе воно добре застигає навіть без желатину.

Желе з порічок: дивіться відео

Тож коли йдеться про червоні ягоди, варто казати "порічки". Це не лише красива народна назва, а й слово, яке має давню історію та відповідає українській мовній традиції.