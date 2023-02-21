На этом акцентировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Но рассказал, как Россия в дальнейшем пытается уничтожать наш язык.

Важно Ї против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

21 февраля – Международный день родного языка

Кремень подчеркнул: украинцы право разговаривать на родном языке снова борются с оружием в руках. За украинский язык, национальную идентичность и право хозяев на своей земле погибают лучшие сыновья и дочери страны.

Россия, как и предыдущими веками, уничтожает украинские книги, культурные достояния, охотится на патриотических отчаяний, которые на оккупированных территориях продолжают бороться против попыток агрессора воссоздать на извечно украинских землях советскую территорию с пионерскими маршами, советскими песнями и

– заметил языковой омбудсмен.

Также акцентировал на солидарности в поддержке крымских татар, чей язык также подвергается притеснениям и репрессиям со стороны российских оккупантов в украинском Крыму.

По-прежнему очевидна истина: язык имеет значение. Это движущая сила, которая объединила украинцев и весь мир и ведет к победе Украины. Поддерживать культурное разнообразие, защищать языки коренных народов, утверждать украинский язык как государственный, усиливать обороноспособность государства – наша общая задача. С Днем родного языка!

– обратился к украинцам Тарас Кремень.

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Как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны