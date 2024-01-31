Соотношение резко возросло, если сравнивать с данными за 2019 – 2021 годов. Такие данные привел глава Образовательного Комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

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Бабак также сообщил, что, по обнародованным данным, в 2019 – 2021 годах мужчины, которым более 25 лет, составляли почти 20% зачисленных в докторантуру (доктор философии / доктор искусств) на бюджет и 26 – 46% зачисленных на контракт.

Заметим, что на сегодня аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации.

Бабак также отметил, что в обновленном законопроекте о мобилизации, который Кабмин подал на рассмотрение Рады, есть норма о том, чтобы лишить права на отсрочку аспирантов, которые учатся на контрактной форме.

Можно по-разному к ней относиться, но для понимания масштаба проблемы покажу данные, как резко с начала полномасштабной войны возросло желание стать аспирантами у мужчин в возрасте 25+. Выводы делайте сами,

– заявил нардеп.



Количество аспирантов-мужчин, которым более 25 лет, резко возросло / фото из телеграм-канала Сергея Бабака

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