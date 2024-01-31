Співвідношення різко зросло, якщо порівнювати з даними за 2019 – 2021 роки. Такі дані навів очільник освітнього Комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
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У вишах України зросла кількість аспірантів-чоловіків, яким понад 25 років
Бабак також повідомив, що, за оприлюдненими даними, у 2019 – 2021 роках чоловіки, яким понад 25 років, становили майже 20% зарахованих до докторантури (доктор філософії / доктор мистецтв) на бюджет і 26 – 46% зарахованих на контракт.
Зауважимо, що на сьогодні аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації.
Бабак також зазначив, що в оновленому законопроєкті про мобілізацію, який Кабмін подав на розгляд Ради, є норма про те, щоби позбавити права на відстрочку аспірантів, які навчаються на контрактній формі.
Можна по-різному до неї ставитись, але для розуміння масштабу проблеми покажу дані, як різко з початку повномасштабної війни зросло бажання стати аспірантами у чоловіків віком 25+. Висновки робіть самі,
– заявив нардеп.
Кількість аспірантів-чоловіків, яким понад 25 років, різко зросла / фото з телеграм-каналу Сергія Бабака
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У МОН також зазначали про збільшення кількості аспірантів у вишах
- Заступник очільника МОН Михайло Винницький повідомляв, що протягом останніх 2 років значно побільшало аспірантів у вишах.
- За час повномасштабної війни цей науковий контингент збільшився у 2,5 раза.
- У 2021 році у нас в усій системі аспірантури було 7 656 аспірантів. За результатами 2023 року в аспірантурі зараз вчиться 18 835 аспірантів, уточнив посадовець.
- І додав: залишається лише мріяти побачити, як чимало аспірантів з вищезгаданої кількості дійдуть до захисту.