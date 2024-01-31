Співвідношення різко зросло, якщо порівнювати з даними за 2019 – 2021 роки. Такі дані навів очільник освітнього Комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

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Бабак також повідомив, що, за оприлюдненими даними, у 2019 – 2021 роках чоловіки, яким понад 25 років, становили майже 20% зарахованих до докторантури (доктор філософії / доктор мистецтв) на бюджет і 26 – 46% зарахованих на контракт.

Зауважимо, що на сьогодні аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації.

Бабак також зазначив, що в оновленому законопроєкті про мобілізацію, який Кабмін подав на розгляд Ради, є норма про те, щоби позбавити права на відстрочку аспірантів, які навчаються на контрактній формі.

Можна по-різному до неї ставитись, але для розуміння масштабу проблеми покажу дані, як різко з початку повномасштабної війни зросло бажання стати аспірантами у чоловіків віком 25+. Висновки робіть самі,

– заявив нардеп.



Кількість аспірантів-чоловіків, яким понад 25 років, різко зросла / фото з телеграм-каналу Сергія Бабака

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