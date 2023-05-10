Мобильный телефон – устройство, с которым школьники и студенты проводят большинство своего времени. Благодаря доступности интернета, удобным экранам и быстрым приложениям, большая часть учебного процесса проходит через мобильный телефон.

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Mobile learning – как эффективно использовать обучение будущему

Доступность учебного контента на мобильных устройствах называют mobile learning, или m-learning. Его поклонники отмечают, что благодаря мобильному телефону можно учиться в любом месте в любое время. Поездка в маршрутке, время в кафе, ожидание в очереди – этот подход позволяет использовать для обучения любую возможность.

Обучение в телефоне – это уже реальность​ / Фото Pixabay

Геймификация процесса и система мотивации тоже играют немаловажную роль. Как бы там ни было, но обучение в мобильном телефоне должно напоминать игру, и всем разработчикам курсов нужно предусмотреть этот нюанс.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Еще в 2016 году более 60% школьников и студентов использовали мобильный телефон для обучения, и этот показатель с каждым годом растет. Mobile learning уже вошел в нашу реальность и нужно сконцентрироваться на том, чтобы научить детей получать от него максимальный результат.

Педагогам следует не забирать у детей телефоны, а объяснить им, как работает гормон дофамин и почему их так сильно тянет проводить много времени в социальных сетях. Враг школьников и студентов – не мобильные устройства, а отвлекающие факторы. Если объяснить, как они работают и воруют время и возможности детей, то их влияние на процесс обучения удастся существенно сократить.