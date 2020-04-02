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На Николаевщине школа незаконно передала предпринимателю землю – что известно

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Школа Николаевской области отдала 38,4 га земли / Unsplash/ James Baltz

Школа с нарушением условий договора аренды и требований земельного законодательства передала земельный участок бизнесмену. Основанием стал договор об услугах по обработке земли.

Это соглашение по своему содержанию является договором субаренды земли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

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Случился инцидент в Первомайском районе Николаевской области.

Смотрите карту с расположением школы:

Грушевская школа незаконно отдал в пользование частному предпринимателю 38,4 гектара земли.

Передача земель в субаренду состоялась без соблюдения условий договора аренды земли, с фактической сменой целевого назначения на ведение товарного сельскохозяйственного производства, что является нарушением требований статьи 8 Закона Украины "Об аренде земли",
– отмечают в прокуратуре Николаевской области.

Передача земель в субаренду состоялась с фактической сменой целевого назначения участка.

Именно поэтому суд Николаевской области принял к рассмотрению иск о признании недействительным договора между школой и фермером, а землю требуют вернуть учебному заведению.

Автор: Елена Кандяк
Теги: Школа Новости Николаева Учеба Образование в Украине
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