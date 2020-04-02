На Миколаївщині школа незаконно передала підприємцю землю – що відомо
Школа в порушення умов договору оренди та вимог земельного законодавства передала земельну ділянку бізнесменові. Підставою став договір про послуги з обробки землі.
Ця угода за своїм змістом є договором суборенди землі. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Миколаївської області.
Схоже → В Києві судитимуть чиновників через розкрадання грошей під час ремонту дитсадка
Трапився інцидент у Первомайському районі Миколаївської області.
Дивіться карту із розташуванням школи:
Грушевська школа незаконно віддала в користування приватному підприємцю 38,4 гектара землі.
Передача земель в суборенду відбулась без дотримання умов договору оренди землі, із фактичною зміною цільового призначення на ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є порушенням вимог статті 8 Закону України "Про оренду землі",
– зазначають у прокуратурі Миколаївщини.
Передача земель в суборенду відбулася з фактичної зміною цільового призначення ділянки.
Саме тому господарський суд Миколаївської області прийняв до розгляду позов про визнання недійсним договору між школою і фермером, а землю вимагають повернути навчальному закладу.