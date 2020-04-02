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На Миколаївщині школа незаконно передала підприємцю землю – що відомо

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Школа на Миколаївщині віддала 38,4 га землі / Unsplash/ James Baltz

Школа в порушення умов договору оренди та вимог земельного законодавства передала земельну ділянку бізнесменові. Підставою став договір про послуги з обробки землі.

Ця угода за своїм змістом є договором суборенди землі. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

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Трапився інцидент у Первомайському районі Миколаївської області.

Дивіться карту із розташуванням школи:

Грушевська школа незаконно віддала в користування приватному підприємцю 38,4 гектара землі.

Передача земель в суборенду відбулась без дотримання умов договору оренди землі, із фактичною зміною цільового призначення на ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є порушенням вимог статті 8 Закону України "Про оренду землі",
– зазначають у прокуратурі Миколаївщини.

Передача земель в суборенду відбулася з фактичної зміною цільового призначення ділянки.

Саме тому господарський суд Миколаївської області прийняв до розгляду позов про визнання недійсним договору між школою і фермером, а землю вимагають повернути навчальному закладу.

Автор: Олена Кандяк
Теги: Освіта Школа Новини Миколаєва Освіта в Україні
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