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В Києві судитимуть чиновників через розкрадання грошей під час ремонту дитсадка

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Чиновники розікрали майже пів мільйона гривень / niu niu

Київська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом розкрадання державних грошей у особливо великих розмірах під час ремонту дитячого садка. Справу вже скерували до суду.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у фейсбук.

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Встановили, що у 2016 році посадовці управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі Києва.

Чиновники, знаючи про завищену вартість робіт перерахували на рахунки приватного підприємства 480 тисяч гривень бюджетних грошей.

За результатами досудового розслідування начальнику управління освіти Оболонської РДА повідомлено про підозру,
– йдеться у повідомленні.

Стаття, за якою судитимуть посадовців, передбачає до 8 років позбавлення волі.

До слова: В Україні поступово скорочується черга в дитсадки: деталі

Скільки у Києві загалом дитсадків?Всього на території столиці працюють близько 800 дитячих садків.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Діти і неповнолітні Освіта Дошкільна освіта Освіта в Україні
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