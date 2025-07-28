Немало ученых, которые добровольно ушли на фронт, погибли. Еще больше – покинули страну или сменили профессию. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов РБК-Украина, отмечает 24 Канал.

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Значительны ли кадровые потери в области науки?

Чиновник отметил, что исследователи – это люди, которые работают в исследовательских институтах, университетах. В ЗВО они могут иметь как основную должность – быть научным сотрудником, так и быть преподавателем, научно-педагогическим работником.

Если считать всех, то в среднем в стране где-то 80 тысяч таких работников. Сейчас мы говорим о кадровых потерях примерно в 20%,

– рассказал заместитель Лисового.

И уточнил, что говорится об ученых, которые или выехали за границу, или сменили профессию. Зато 80% исследователей работают до сих пор в действующих условиях, которые есть в стране.

В прифронтовых и приграничных регионах около 30% исследовательской инфраструктуры, к сожалению, повреждено или разрушено,

– сообщил Курбатов.

Однако в Украине продолжаю исследования, адаптируясь. В частности, работают над созданием новых исследовательских центров, даже подземных лабораторий, развивают центры коллективного пользования научным оборудованием. Хотя ежедневно и добавляются новые вызовы.