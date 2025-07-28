Чимало науковців, які добровільно пішли на фронт, загинули. Ще більше – покинули країну або змінили професію. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов РБК-Україна, зазначає 24 Канал.

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Чи значні кадрові втрати у галузі науки?

Посадовець зауважив, що дослідники – це люди, які працюють в дослідницьких інституціях, університетах. У ЗВО вони можуть мати як основну посаду – бути науковим співробітником, так і бути викладачем, науково-педагогічним працівником.

Якщо рахувати всіх, то в середньому в країні десь 80 тисяч таких працівників. Зараз ми говоримо про кадрові втрати приблизно у 20%,

– розповів заступник Лісового.

І уточнив, що мовиться про вчених, які або виїхали за кордон, або змінили професію. Натомість 80% дослідників працюють досі у чинних умовах, які є в країні.

У прифронтових і прикордонних регіонах близько 30% дослідницької інфраструктури, на жаль, пошкоджено або зруйновано,

– повідомив Курбатов.

Однак в Україні продовжуюсь дослідження, адаптовуючись. Зокрема, працюють над створенням нових дослідницьких центрів, навіть підземних лабораторій, розвивають центри колективного користування науковим обладнанням. Хоча щодня й додаються нові виклики.