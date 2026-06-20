В 2026 году праздник Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня; накануне этой даты многие украинцы вспоминают древние традиции, связанные с огнем, водой и поиском цветка папоротника. В то же время нередко возникают споры относительно правильного названия праздника, ведь лингвисты подчеркивают: нормативным в украинском языке является название "Ивана Купала", именно так этот праздник фиксируется в словарях, энциклопедиях и этнографических исследованиях.

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Как правильно называть праздник

Название "Ивана Купала" происходит от сочетания имени Иоанна Крестителя и народного названия древнего летнего праздника. Именно поэтому в украинской традиции употребляется родительный падеж — "Ивана Купала".

Формы "Иван Купало" или "Купайло" также можно встретить в литературе, фольклорных записях или научных трудах, однако они не являются основным современным названием праздника. В повседневной речи и официальных текстах правильно говорить именно "праздник Ивана Купала" или просто "Ивана Купала".

Поэтому, если вы поздравляете кого-то с праздником или пишете о нём в соцсетях, стоит использовать форму "Ивана Купала", которая соответствует современным языковым нормам.

Что символизирует праздник Ивана Купала

Ивана Купала — один из древнейших календарных праздников украинцев. Его корни уходят в дохристианские времена, когда люди отмечали период летнего солнцестояния и почитали силы природы.

Со временем народные обычаи соединились с христианской традицией почитания Иоанна Крестителя. Именно поэтому праздник получил современное название, которое сохранилось до наших дней.

С Ивана Купала связано немало известных обрядов. Молодежь плела венки и пускала их на воду, юноши и девушки прыгали через костры, а также искали легендарный цветок папоротника, который якобы приносит счастье и богатство.

Несмотря на то, что сегодня большинство этих обычаев носит скорее символический характер, праздник Ивана Купала остается важной частью украинского культурного наследия и напоминает о многовековых народных традициях.